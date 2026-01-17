Torreira sahada olmayınca orta sahanın durumu hiç iyi gözükmüyor. İlkay ve Lemina, Gaziantep takımı oyuncuları biraz yakın oynayınca organize ataklar üretemedi.

Yunus, maçın ilk yarısında oyuna katkı yapmaktan uzak kaldı. Sane, istediği topları koşular yapmasına rağmen alamayınca devre sonuna doğru iyice etkisini kaybetti.

Barış, çok istekli başladığı oyunda üretim konusunda beklentileri karşılayamadı. İcardi, gerek pas trafiğinde, gerekse hücum bölgesinde kayıptı. Uzun süredir Galatasaray’ı evinde bu kadar etkisiz görmemiştim. 45 dakika boşa gitmişti. İkinci yarının başlangıcında üç puanı çok isteyen ve ataklarıyla rakibini bunaltacak bir Galatasaray bekleyenler yanıldılar. Düşük vitesteki futbol devam ediyordu.

Temposuz oyun kuşkusuz rakibe cesaret verir. Gaziantep gol arayışlarına başlamıştı. Süper Kupa finalinde sergilenen kötü oyun, bu maça da yansımıştı. Takım pozisyon üretmekte bile zorlanıyordu.

İşin vahim tarafı, kulübeden gelip oyunu değiştirecek oyuncu da yok Galatasaray’da. Bayo’nun golü Gaziantep’i öne geçirirken, ev sahibi çaresiz kalmıştı.

Bitime 7 dakika kala yapılan büyük savunma hatasını Barış Alper affetmedi. Umut ışığı yanmıştı ama süre yetmedi. Gaziantep çok iyi mücadele etmişti hatta son saniyede Bayo golü atsa galip gelecekti.