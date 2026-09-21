Sağlık sorunları olduğunda kamu hastanelerinden ancak aylar sonrasına muayene sırası bulabilen ama gelin görün ki dertlerini çözsün diye oy verip meclise gönderdiği milletvekilleri ve yakınlarının sağlık sorunlarını özel hastanelerde ücretsiz hallettirenlerin ülkesi neresidir diye sorsam, bir kesim kesin bilir ama büyük bir kesimin haberi bile yoktur.

Evet, dünyada örneği olmayan bu uygulamanın tek görüldüğü yer Türkiye’dir. Uygar dünyada başka bir örneği var mı diye soracak olursanız, yok.

Geçmişte de bu konuyu gündeme getirmiştim, neden bu konuyu yine gündeme taşıyorsun diyebilirsiniz. Bunun nedeni, YENİ Parti Genel Başkanı Sayın Özel’in Yalova’daki halk buluşmalarında dile getirdiği sağlıktaki sorunlar, emeklilerin hastane ve eczanelerde ek ödemelerle karşılaşması ve aylar sonrasına verilen randevularla uzman hekim eksikliğine dikkat çekmesiydi. Sayın Özel’in bu konuyu Türkiye gündemine taşıması çok değerli, kendisini kutluyorum.

Milletvekillerinin bu aile boyu sağlık (diş implantı dahil) haberleriyle ilgili yazdığım makalelerden bana da bıkkınlık geldi, ancak ne iktidar ne de muhalefet partilerinde bu konu ile ilgili “ TIK YOK”.

Halkın ekonomik olarak büyük sıkıntıda olduğu bu dönemde, kendisini temsil için parlamentoya gönderdiği vekillerin bu ayrıcalıkları yürekleri kanatmıyor değil. Acı olan da halkın sıkıntılarını TBMM’de gündeme getirsin diye oy verdiği vekillerin özel hastanelere gittikleri için devlet hastanelerinde seçmenlerinin çektiklerinden doğal olarak haberlerinin olmaması.

Sözcü Gazetemizdeki 19 Eylül 2026 tarihli haberin başlığı “ Vekilimin sağlığına saat başı bir asgari” haberi ; 592

Milletvekili ve yakınlarının giderleri için 2026 yılının ilk 8 ayında 167 Milyon 814 bin lira harcanmış. Halkın cebinden çıkan günlük 691 bin, saatlik 28 bin 800 lira.

TBMM yerleşkesi içerisinde yer alan bir de tam teşekküllü hastane var. Bu TBMM’deki M

milletvekili, meclis personeli ve hak sahiplerine hizmet sunuyor. Adı Meclis Devlet Hastanesi.

Sayın Özel, Yalova halk buluşmasında sağlık sorunlarının çözüleceğini halkla paylaştınız. Bu çok değerli. Toplum ve ülke geleceği için sağlık son derece önemli. Halk bu konuda büyük sıkıntıda.

Siz çok büyük emeklerle tüm ülkeyi dolaşıyor ve halkla dertleşiyorsunuz. Yoğun olduğunuz için

ne TV haberleri ne de gazete haberlerine ulaşmanız mümkün.

Sayın Genel Başkan; Halk, 23 yıldan beri yaşadıklarından çok yoruldu. Bunu yaptığınız meydan konuşmalarındaki yoğun kalabalıklar ve halk buluşmalarındaki sevgi selinden görüyorsunuz. Ana muhalefet partisi olarak iktidar olmak istiyorsunuz ve halk sizden iktidar bekliyor. Meydanlarda ve halk buluşmalarınızda sözünü ettiğiniz ekonomik, adalet, eğitim, sağlıktaki sıkıntıların tümünü en iyi bilen, sıkıntıyı çeken, yaşayan halk. Bu nedenle artık AKP şunu yaptı, şunu ettiyi bırakıp halka iktidarınızda radikal önceliklerin neler olacağını sıralamalısınız.

Beklentiler;

Milletvekilliği memuriyet değil, o nedenle emekliliği olamaz, kaldıracağız.

Vekiller ve emekli vekiller, seçmenleri gibi artık devlet hastanelerinden hizmet alacaklar. Özel hastane uygulamalarına son verilecek.

Milletvekili sayısı 500’ün altına düşürülecek.

Asgari ücretin 28 bin lira olduğu ülkede, vekil maaşı 310 bin 33TL olamaz. Bu adil bir düzeyde değerlendirilecek.

Hiçbir kamu görevlisi maaşı dışında ikinci bir görev ücreti alamayacak.

ABD Başkanları Beyaz Ev’de ( Beyaz Saray) sadece konut kirası vermezler. Tüm hizmet edenlerin ücretleri ve özel harcamalarının tümü başkanlık maaşında kesilir.

Cumhurbaşkanlığı makamı ve ikametgahı Çankaya’ya taşınacak ve görev süresince Cumhurbaşkanı kendi harcamalarını maaşından karşılayacak.

Siyaset yürek işidir. Korkaklar siyaset yapmamalılar. Siyasette iktidara, köklü düzen değişikliği yani devrimlerle gelinir.

YENİ Parti ilkeleri de devrimleri gerektirir.

Haydi Türkiyem…..

SON SÖZ:

“Adaletsizlik seni öfkelendirmiyorsa

köleliği çoktan kabul etmişsin demektir”. CHE GUAVERA