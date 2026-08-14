Yılın üçüncü enflasyon toplantısı dün yapıldı. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 olarak açıklandı. Bugün gerçekten teknik hiçbir boyutuna girmeden, kitabın ortasından konuşacağım. Geçen sene yüzde 19'du. 21 oldu. 24 oldu. Sonra yüzde 25-29 bandı denildi, olmadı. En son bu sefer yüzde 31-33 olacak dediler. Hamdolsun, tuttu! Bu sene yüzde 16 idi. 15-21 oldu. 24 oldu. 26 oldu. 28 oldu. Bakalım nereye gidecek? Ben artık şöyle düşünüyorum: Oturuyorlar, “Kaç diyelim?” Biri diyor 26…Diğeri 30…“Kimse kırılmasın, 28 ver elini…” Gerçekten, şu tabloyu sıradan bir ülkenin merkez bankası yönetimi ortaya koysa, topa tutarlar. Dolayısıyla benim bu saatten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentim şu: Kararnameyi hazırlatsın. Tüm Merkez Bankası başkan ve yönetimini, Hazine ve Maliye Bakanı'nı görevden alsın. Bazen ekonomide şok etkisi iyidir. Ekonominin başına Sayın Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası'nın başına Prof. Dr. Hakan Kara… Cumhurbaşkanımıza haddim olmayarak isim önerisinde de bulunmak istiyorum. * Bu olmadı cidden. Olmadı. Yeni isimler.Yeni bir program.Yeni bir nefes. Benim değil, kimsenin inancı kalmadı. Mevzu ekonomi olunca siyasetten ayrıştırmak lazım. Çünkü bu konu hepimizi ilgilendiriyor. Esnaf dertli.Sanayici sitemkâr.İşçi isyanda.Emekli artık gıkını çıkaramaz oldu. Ne olacak böyle? Rakamların dansını mı izleyeceğiz? Ekonomi yönetimine güven kayboldu. Kimse itibar etmiyor. Ediyor gibi görünenler de kapalı kapılar ardında isyan ediyor. Bazıları çekiniyor konuşmaya. Bu aziz millet Sayın Erdoğan'ı seçti. Dolayısıyla halka karşı sorumluluk kendisinde. Milletin beklentisi de bu yönde. Ekonomide hedefler tutmadığında halk Merkez Bankası'nı eleştirmiyor. Cumhurbaşkanı'na sitemini iletiyor. Ben söyleyeyim: Cumhurbaşkanımız iyi bile sabretti.Bu sabra taş olsa çatlar. Ekonomi yönetimi ne dediyse arkasında durdu. Ne yetki istediyse verdi. Sonuç? 55 aydır yüzde 30'un üzerinde enflasyon. Berat Bey'i eleştiriyorduk.Mumla arar olduk.Haklıymış kendisi. Bakanlıktan ayrıldığında demişti: “Berat Albayrak'ın ne yaptığı çok sonra anlaşılacak.” Gerçekten öyle oldu. En son tek haneli enflasyonu onun döneminde gördük. Sayın Albayrak da çok eleştirildi.Ama bu kadar dağınık bir ekonomi yönetimi yoktu. Bürokratlar Bakan Bey'den çekiniyordu. Şimdi Sayın Karahan'a bakıyorum.Konuşmalarına, yaklaşımına… “Tutmuş, tutmamış, amaaan…” havasında. Yahu bir özür ya.Hadi özrü geçtim.Bir “Kusura bakmayın” filan… Cumhurbaşkanımız beni Merkez Bankası'na atasa... Hedefi tutturamadığımda yüzüm kızarır.Mahcubiyet hissederim. Hem halka karşı hem de beni atayan Cumhurbaşkanı'na karşı. Benim mevcut ekonomi yönetiminden hiçbir umudum yok. Bu güven kaybıyla da hiçbir ilerleme olmaz. Pazartesi bütçe rakamları açıklanacak.Rekor bütçe açığı geliyor.400 milyara yakın bir rakam… Buradan yazıyorum. Ne denilecek biliyor musunuz?“Motorinde ÖTV'yi sıfırladık…”“İran savaşı…”“Şu oldu, bu oldu…” Hiçbir şey demiyorum.Susuyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza bu köşeden görüşlerimi ilettim. Takdir kendilerine aittir.