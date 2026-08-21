24 saat sonra 39 gün doluyor. Er Gaziler, 39 gün içinde, Ankara Güven Park’ta, Bakanlık kapısında, Meclis girişinde sadece “çıplak bir gerçeği anlatmak” istediler. Er Gazilerin, 86 milyona anlattığını Tayyip Erdoğan iktidarı anlamazdan, duymazdan, görmezden geldi. Tayyip Erdoğan iktidarı, hak, hukuk, adalet, eşitlik ölçülerine sadece sermaye iktidarı gözüyle bakıyor, sermaye iktidarı kulağı ile diniliyor. En korkunç sağır! Duymak istemeyendir. En korkunç kör. Görmek istemeyendir. ★★★ Terörle mücadele için kimi omuzundan, kimi göğsünden, kimi gözünden, kimi ayağından vurulmuş. Protezlerini çözüp çöp poşetlerine koyuyorlar, oturma eylemi yapıyorlar. Şehit aileleri ve Er Gaziler, henüz gün ışımadan saat 04.45’te polis müdahalesi ile Ankara Güven Park’tan çıkartıldılar. Genç polisler, hem ağladı, hem Gazi’yi parktan attı. ★★★ Yarın güneş doğacak. 39 gün dolmuş olacak Er gaziler, onların yakınları, aileleri, çocukları aslında Türkiye’de son 25 yıl içinde sermaye iktidarı Tayyip Erdoğan döneminin sebep olduğu milli gelirin paylaşımındaki büyük uçuruma dikkat çekmek istiyorlar. TÜİK’in Milli Gelirin bölüşümü hesapları ile DİSK-AR’ın yine TÜİK verilerini esas olarak vardığı sonuçları dikkate alanlar içinde son durumu; “Türkiye ekonomisi 2000 yılından 2024 yılına 100 TL’lik bir pasta büyüttüyse bunun bugün 36 TL’si emeğe veriliyor 64’ü sermayeye akıtılıyor” diye yazıp söyleyenler var. İşte Er Gaziler, kendi aylık gelirleri üzerinden “bu büyük uçuruma” dikkat çekip, bunu Tayyip Erdoğan iktidarına duyurmak istediler. ★★★ İktidar duymadı, görmedi. Duymak istemiyor, görmek de istemiyor. Dün bizim SÖZCÜ’de Yavuz Alatan’ın “Bişkek’ten alın. Gazilere verin” manşet haberi vardı. Türkiye Hazinesi’nden Kırgızistan’a toplam 120 milyon dolar borç verilmişti. Bu borç bir gecede sessiz-sedasız silindi. Söylemesi ayıp ben bu köşede “Kırgızların borcu kimin emriyle, hangi devlet çıkarı gözetilerek silindi?” diye 6 yazı yazmıştım. Ve Kırgızistan Devleti’ne; “Sen bizim iktidara yakın özel sektör Türk şirketinden o malı pazarlık yapamadan yüksek fiyattan satın al. Biz senin Türk devletine olan borcunu sileriz. Sonuçta malı ucuza getirmiş olursun” diye bir iddia var, bu teklifi yapan devlet büyüğü kim diye çok kez sormuştum. Cevap veren çıkmadı. ★★★ Borç silme: Kamu zararı. Yasalara göre borcun silinmesi emrini vererek kamu zararı oluşturan kimse, 120 milyon dolar (bugünkü değeriyle 5.7 milyar TL) ondan alınmalı, Hazine’ye yatırılmalıydı. Yatıran olmadı. Kaçak Irak petrolü tazminatı da Er Gazilere verilsin! Dava, Fransa’da “Tahkim Mahkemesi’nde”açıldı. Karar; “Irak merkezi hükümetinin (Bağdat) onayı olmadan Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (Barzani) petrolünü Ceyhan Limanı üzerinden ihraç ederek boru hattı anlaşmasını ihlal ettiniz. Tazminat ödeyeceksiniz” diye çıktı. İstinaf mahkemesinden de aynı karar verildi. Türkiye, Irak Devleti’ne 1 milyar 470 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu para halktan toplanan vergilerden ödenecekse adil olmaz. O yıllarda Başbakan olan Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanı Taner Yıldız ve ilgili yüksek bürokratlar kimlerse onların mal varlığından ödenmesi gerekir. 1 milyar 470 milyon doları, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile dönemin bakanı Güneş Taner’in mal varlığından alıp, Er Gazilere maaş zammı olarak verilse hak olur. Ayrıca Yeni Parti Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da elindeki belgelere dayanarak; “yine Bağdat Hükümeti’nin haberi olmadan Irak petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden taşınması sırasında Bölgesel Kürt Yönetimi’nden alınan 494 milyon 186 bin doların AKP Hükümeti’nin Jersey Adası’nda kurduğu Turkish Energy Company adlı şirkete transfer edildikten sonra bu miktarın 264 bin 909 bin dolarının BOTAŞ’a aktarıldığını kalan 229 milyon 276 bin dolarının ise buharlaştığını” Meclis’te açıkladı. “Bunun adı soygundur” dedi. Bir savcı çıkmadı soygunun iddianamesini yazmadı!