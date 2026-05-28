16 yıl önce, 12 Eylül 2010... 26 maddelik Anayasa Değişiklik Referandumu. Anayasa Mahkemesi’nin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısı değiştirilir. Yüksek Askeri Şura’nın, Askeri Yargı’nın etkisi azaltılır. FETÖ elebaşı Gülen, coşkuyla bağırır: “İmkân olsa mezardakileri bile kaldırarak referandumda ‘Evet’ oyu kullandırmak lazım...” “Askeri vesayeti kıracağız” söylemiyle, “yetmez ama evet”çiler sahnede yerini alır. Sol gelenekten kopup liberal sola savrulanlar, İkinci Cumhuriyetçiler... “Evet” oyu için sokakta, meydanda, ekranda çırpınırlar. Ve FETÖ’nün istediğini yaparlar. 2010 Referandumu, “Evet”i Atatürk’e ve Cumhuriyet’e tercih edenlerin eseridir. ★★★ 8 Ekim 2013... İlkokullarda, her gün dersler başlamadan önce öğrencilerin topluca söyledikleri, “Öğrenci Andı” kaldırılır. Başka ülkelerde, emsalleri olmasına rağmen... Ve yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenci andını söyleme zorunluluğu olmadığı halde... “Yetmez ama evet”çiler yine sahnededir. “Öğrenci Andı”nın kaldırılmasını desteklerler, alkışlarlar. ★★★ 10 Ağustos 2014... Cumhurbaşkanlığı seçimi... CHP tabanı; çalışkan, vizyon sahibi, toplumda saygı gören Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i tercih ederken... Büyükerşen’in kazanma olasılığı yüksek iken... Aniden, kimsenin tanımadığı Ekmeleddin İhsanoğlu aday gösterilir. Ve seçim kaybedilir. Atatürk’ün kurduğu CHP’nin bu savruluşu, Cumhuriyet’e pahalıya mal olacaktı. ★★★ 20 Mayıs 2016... TBMM’de yapılan oylamada, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı kaldırılır. CHP, “Anayasa’ya aykırı ama evet diyeceğiz” söylemiyle, siyasi iktidara destek verir. Silahını kendi eliyle teslim eder. “Yetmez ama evet” rüzgarıyla savrulan CHP’nin bu desteğinin bedeli, ağır olacaktı... Olan Cumhuriyet’e oluyordu... ★★★ 16 Nisan 2017... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nin desteğiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlık Sistemi için Türkiye’yi referanduma götürür. Referandumda, “mühürsüz oylar” geçerli sayılır. CHP, bunu kabul eder. Oysa fark çok azdı, yüzde 51,41. Böylece, dünyada örneği olmayan, Türkiye’ye özgü Başkanlık Sistemi getirilmiş olur. Denge ve denetim mekanizmaları birer birer ortadan kalkar. Ve Cumhurbaşkanı hem parti başkanlığı hem de cumhurbaşkanlığı makamını birlikte yürütmeye başlar. Mühürsüz oyları kabullenen CHP’nin bu tutumu, Cumhuriyet tarihinin en ağır bedellerinden biri olacaktı. ★★★ 24 Haziran 2018... Erdoğan, yüzde 52,6’yla Cumhurbaşkanı seçilir. Ve 29 Ekim 1923’te kurulan Cumhuriyet, yerini Türkiye’ye özgü Başkanlık Sistemi’ne bırakır. Bu seçimde, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile CHP yönetimi arasındaki uyumsuzluk ve sandık güvenliğinin sağlanamaması seçimin kaybedilmesinde ana etkendir. Ve artık Cumhur ittifakı vardır. Ve artık Cumhuriyet’in sonbaharı başlamıştır. ★★★ 2023 seçimleri... Anayasa’da, “bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilir” hükmü vardır. Anayasa’ya göre Erdoğan tekrar aday olamıyordu. CHP, stratejik hata yapar ve karşı çıkmaz. Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olur. Üstelik, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde, seçilme olasılığı çok daha yüksek iki aday, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş vardı. İkisi de aday gösterilmez. Ve en büyük stratejik hata yapılır. ★★★ 14 Mayıs 2023 seçimleri... CHP listelerinden, altı partiden 39 milletvekili seçilir. Bu milletvekillerinden büyük çoğunluğu, iktidarın siyasi görüşüne sahipti. Ve şimdi... Öyle böyle değil... Bu milletvekillerinin büyük çoğunluğu, Atatürk’ün ulus devlet, üniter devlet ve laik devlet yapısını sarsacak değişikliklere imza atmaya hazır. Atatürk’ün kurduğu partinin oylarıyla... ★★★ 2014, 2018, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri... Altın tepside mi sunuldu, gümüş tepside mi, bakır tepside mi?.. Ne derseniz deyin... Savaşa giden askere cephane verilmemesi misali, sandık güvenliği de sağlanamadı. Oysa... CHP, 9 Eylül 1923’te, yani bir asır önce kurulmuştu. Cumhuriyet’le birlikte doğmuştu. ★★★ Başka ne oldu?.. Bir baktık... Atatürk’ün kurduğu parti CHP, durup dururken 2022’de “helalleşme” söylemiyle Atatürk’le hesaplaşma kapısını araladı. Tek parti döneminde, Atatürk’e ve Cumhuriyet’e atılan iftiraların kabul edilmesi ve partinin kuruluş köklerinden kopması yolunu açtı. *** 31 Mart 2024 yerel seçimleri... CHP, 1977’den sonra ilk kez birinci parti oldu. Toplumda, iktidarı değiştirme umudu yeşerdi. Motivasyon zirvedeyken, ana hedefe hızla gidilirken... Yavaşladı, durdu ve “normalleşme” dedi. Rakibine toparlanma ve karşı hamle yapma fırsatı verdi. ★★★ 2026... Erken seçim rüzgarının estiği... Anayasa’ya göre, Erdoğan’ın dördüncü kez aday olmasının mümkün olmadığı... “Yeni Anayasa” ve “Terörsüz Türkiye” sürecinin hız kazandığı atmosferde... Tam bu tarihi kavşakta... CHP bölündü. Tarihe, “Mutlak Butlan Vakası” olarak geçecek bir kararla. ★★★ Eğer... Atatürk’ün “İkinci eserimdir” dediği parti... Bu kez, aklını başına devşirmezse... “Evlatlıktan ret” bile az kalır. Çünkü Türkiye, artık Atatürk’ün Türkiye’si değildir. ★★★ Şimdi, anladınız mı tehlikeyi... “Kaldır başını kan uykulardan, Böyle yürek böyle atardamar, Atmaz olsun.” ★★★ 1919’da, Millî Mücadele Yolcuğu’nda yurtsever çoktu... Ancak zafere inanan Atatürk tekti. Atatürk’e inanan gençler, yarın sizindir. Her şeye rağmen... Siz yeneceksiniz...