Onuachu'nun nefis kafa golü ile başlamıştı Trabzonspor. İlk yarının 1-0 bitmesi Galatasaray adına tamamen futbol şansıydı. Fatih Tekke önemli eksiklerine rağmen takımını maça çok iyi hazırlamış.

Oyun içinde hiçbir Galatasaraylı oyuncu nefes bile alamıyordu.

Osimhen bu takımın hücumda tartışmasız yüzde sekseni. İcardi erken emeklilik bekleyen yapısıyla takımı ilk yarıda eksik oynattı.

Yunus kayıptı. Torreira ve Lemina çok etkisiz gözüktüler. Özellikle Torreira sıfırdı.

Lang'ın aklı hâlâ kötü yaralandığı parmağında gibiydi. Çekingen ve içine kapanık gözüküyordu, o da sahada bir şey yapamayan oyuncular arasına girmişti.

Koşan, mücadele eden Barış tek başına kaldı.

Bu kadar kötü geçen ilk yarıdan sonra Singo'nun golü tam bir piyango oldu Galatasaray için.

Eren ve İlkay'ın oyuna girmesi ile takım daha az top kaybetmeye başlamıştı. Barış Alper, yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü, sonra VAR'dan uyarı geldi. Bence kırmızı karttı ama hakem 'Sarı yeterli' dedi.

Duran top sonrası Nwaiwu kafayı vurup, golü atınca büyük moral kazanmıştı ev sahibi. İşler yine kötü gidiyordu Galatasaray için. Her geçen dakika takım mum gibi erimişti.

Okan Buruk'un ısrarla oyunda tuttuğu İcardi, maç boyu sadece yürümüştü. Bu oyun böyle devam ederse, zirve karışabilir. Galatasaray'ın bu kadar bitik olması çok şaşırtıcıydı. Trabzonspor hak ederek kazandı.