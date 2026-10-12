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Milli ara sonunda bitti. Fenerbahçe, 8 golle girdiği milli aradan 3 golle çıkarak üzerindeki ölü toprağını iyiden iyiye attığını gösterdi.

Maçta en dikkat çeken isim sınırlı süre de alsa Marco Asensio oldu. Asensio uzun süren aranın ardından golle döndü. Dünkü performansı gelecek için hayaller kurdurmaya yetti.

Fiziksel olarak tam seviyesine ulaştığında tüm hücum aksiyonlarının merkezinde yer alacağı kesin. Sezonun ilerleyen bölümlerinde de Vedat Muriç, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku ile gireceği aksiyonlar anahtar görevi görecektir.

İlk 11’de maça başlayan isimlerden Vedat Muriç, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu beklentilerin oldukça altında kaldı. Asensio kenara gelirken sahaya İrfan Can Kahveci ise kendisine verilen şansı çok iyi değerlendirdi. İrfan Can, İsmail Kartal'la yeniden doğmuş gibi.

Greenwood’un yerine oyuna dahil olan Oğuz Aydın da iyi bir performans verdi. Ki Fenerbahçe'nin 2. ve 3. golleri de İrfan Can ve Oğuz'dan geldi.

Öte yandan, Lukaku Belçika Milli Takımı'nda da gösterdiği üzere, kendine gelmeye başladı. Fiziksel durumunun tam kapasiteye ulaşması durumunda takımın as santrforu olarak görebiliriz bir anda.

Not: Arkadaşımız, iyi bir Fenerbahçeli, gazeteci Mustafa Balcı'yı salın.