2026 FIFA Dünya Kupası, belki de eşi benzerine bir daha kolay kolay rastlanmayacak türden oldu. İyi anlamda mı derseniz, yanıtı ne yazık ki 'hayır' olacak.

Takım sayısının niteliksiz şekilde artması seyir zevkini düşürdü. Ev sahibi ülke ile arasında gerginlik olan ülkelere, futbolun ruhuna aykırı şekilde psikolojik işkence yapıldı. FIFA, kendi koyduğu kuralları siyasi faktörlere şirin gözükmek için çiğnemekte tereddüt bile etmedi. Gerek İran'ın seyahat-konaklama planı, gerek maç aralarındaki süreler... Kendi davet ettiği hakemi bile turnuvada tutmaktan aciz bir yönetim anlayışı, dünya futbolunu ne derecede temsil edebilir?

Rodri ve Morata geçtiğimiz turnuvalarda Cebelitarık ile ilgili kullandıkları ifade nedeniyle bir maç ceza aldı. EURO 2024'te Merih Demiral'ın aldığı ceza da dün gibi akıllarda. Ancak FIFA Başkanı Infantino'nun öngörülemez çıkar hesapları Arjantin'e büyük toleranslar sağladı. Aynı turnuvada Haiti'ye bağımsızlık görüntüleri olan bir forma giymesi yasaklandı. Politik söylemlere yönelik net açıklamalar yapıldı ve uyarılar verildi. Ama... Arjantin'in İngiltere ile arasındaki politik gerilime yönelik pankartına göz yumuldu. Final maçında cezalı olması gereken isimler varken, bunlar gözardı edildi. FIFA, yatıp kalkıp dua etsin de bir dönem Arnavutluk-Sırbistan maçında yaşanan pankart krizinde olduğu gibi yumruklar konuşmadı.

Bir de para için göz yumulan durumlar var. Su molalarını suistimal ederek reklam molasına döndürmeleri sadece bir başlangıçtı. Dünya Kupası finali, turnuvanın en çok konuşulacak olaylarından birine sahne oldu. 'Maç önü kapanış töreni, maç sonu kupa töreni' modeli FIFA ve ABD için yeterince cep dolduracak türden olmayınca 30 dakikalık 'şov arası' verildi. Türk halkına izlemek kısmet olmasa da, dünyaca ünlü isimler devrede konserler verirken Dünya Kupası, devasa bir Super Bowl kopyasına dönüştü.

İspanya, kendine has futbolu ile yorucu Dünya Kupası takviminde mutlu sona ulaşan taraf oldu. İspanyollar, turnuva ağacının zorlu tarafından gelerek hak ettiği şampiyonluğu aldı. Messi'yi dışarıda bıraktığınız anlarda sıradan bir takıma dönüşen Arjantin ise, yüzlerce faule rağmen minimum seviyede kart görerek geldiği finalde futbolun kendisine boyun eğdi.

Son düdükle Arjantinli oyuncuların saldırgan tavrı, ne yazık ki bu turnuvanın özeti gibiydi. Ama günün sonunda FIFA ve ABD'nin hazırladığı mavi-beyaz havai fişek şovunda, kutlamayı yapan taraf İspanya oldu.