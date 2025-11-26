Galatasaray’ı ikiye ayırmak gerekiyor Osimhen’li ve Osimhen’siz olarak. İşte geceyle gündüz arasındaki bu fark, sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi’ndeki kaderini çizdi. Onsuz iki maçı da kaybetmesi tesadüf değil. Nijerya Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlıklar Galatasaray’ın gerçekçi bir hâl alan ilk 8 hayalini suya düşürdü. Temsilcimiz için artık tek hedef ilk 24.

Union Saint Gilloise, 3-4-2-1 taktiğiyle oynuyor. Atletizmi, fizik kalitesi ve oyun disiplini yüksek. Asla çantada keklik olarak görülecek bir takım değil. Özellikle de deplasmanlarda. Böyle bir takım karşısında en çok ihtiyacınız olan iki adam Lemina ve Osimhen olmayınca, takım da haliyle ön alan baskısı yapamıyor. Daha doğrusu adamlarla fizik olarak dövüşemiyorsunuz.

Icardi bitik, İlkay yüzde 30’la oynuyor, Jakobs ise sakat sakat sahada. Yedek kulübesinde oyuna sokabileceğiniz tek bir isim dahi yok. Bu şartlar altında, oyunu tutmak önemli. Galatasaray da öyle yapıyor. Sara’nın direkten dönen topu ve İcardi’nin yapamadığı vuruş ilk yarıda akılda kalanlar. Rakibi zorlayamıyorsunuz, kontra yakalayamıyorsunuz. Tek silahınız duran top ve şut. O da olmayınca yapacak da bir şey kalmıyor.

Hakemin ikinci sarıdan atamadığı David de golü atıyor üstüne. Jakobs sakatlanıp çıkınca yerine genç Arda Ünyay’ı alıyorsunuz. Kampın yıldızı olmasına rağmen çocuğun yüzüne bu zamana kadar bakılmadığı için o da elinden geleni yapsa da iki sarı kartla oyun dışında kalıyor.

Okan Buruk böyle bir maçta en önemli yeri yani tandemi bozacağına, Barış’ı sağ beke çekip, en kötü Ahmed Kutucu’yu öne atmalıydı. Bu çok daha gerçekçi olurdu. Şampiyonlar Ligi edebiyatı sevmez, fiziği ve matematiği sever. Hele fizikten kalırsan, bu ligde anında oyun dışında kalırsın.