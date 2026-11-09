Galatasaray'da futbol dışındaki krizler artarak devam ediyor... Geçtiğimiz hafta patlak veren yönetimsel krize şimdi de zemin problemi eklendi. Sarı-kırmızılılarda saha dışındaki sorunlar, saha içindeki başarıların önüne geçmeye başladı ve yeni bir yeşil kabusu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın neredeyse her sezon gündeme gelen zemin sorunu bu kez çok daha ciddi bir boyuta ulaştı. Barcelona maçı öncesinde yenilenen zemin, eskisini aratır hale geldi. Önce Osimhen, ardından Leao bu kötü zeminin kurbanı oldu.

Peki, yıllardır konuşulan bu soruna neden hala kalıcı bir çözüm bulunamıyor?

BELHANDA'DAN BERİ NE DEĞİŞTİ?

Hatırlanacağı üzere Belhanda, yıllar önce zemini eleştirdiği için adeta takımdan kovulmuştu. Aradan tam 6 yıl geçti. Ancak değişen pek bir şey yok. Bugün gelinen noktada takımın en önemli oyuncusu sakatlandı. Buna rağmen hatanın nerede olduğu konusunda yine farklı adresler işaret ediliyor.

Yönetim kanadı firmayı suçlarken zemini yapan firma da, 'Biz yanlış bir şey yapmadık' açıklamasında bulunuyor. Aynı firmanın yaptığı Çorumspor Stadı'nın zemini, dünkü Fenerbahçe maçında adeta halı gibiydi.

YETERİNCE GÜNEŞ IŞIĞI ALMIYOR

Elbette iki stadın şartları aynı değil. Galatasaray'ın stadı, Çorum'daki gibi doğal güneş ışığından yeterince faydalanamıyor. Bu nedenle sarı-kırmızılılar suni güneş ışığı üniteleri kullanıyor. Ancak yapay ışıklandırma, doğal güneş ışığının yerini tam anlamıyla tutmuyor. Üstelik bu sistemde çimlerin hastalıklara karşı daha hassas hale gelmesi de ayrı bir sorun. İstanbul'daki aşırı yağışlar da eklenince henüz kök salıp oturmayan çimler dayanamadı ve ortaya bugünkü görüntü çıktı.

BU ÇİMLERLE DEVAM

Artık bu saatten sonra zeminden mucize beklemek tam anlamıyla Pollyannacılık olur. Galatasaray, sezon sonuna kadar mevcut zeminde tadilat çalışmaları yapacak. İlave ünitelerle birlikte çimler bu şekilde kullanılmaya devam edecek. Yani sezon bitene kadar yeni bir çim serimi yapılması beklenmiyor.

Futbolcular mücadele ediyor, taraftar takımını destekliyor. Herkes üzerine düşeni yapmaya çalışırken yönetimin de artık bu kronik soruna kalıcı bir çözüm üretmesi gerekiyor. Çünkü Galatasaray hem rakipleriyle hem de kendi zemininde mücadele etmek zorunda kalmamalı!