Kısa bir müddettir gezegen gerilemesi yoktu. Tekrar başlıyor. 2 Mart’ta Venüs, 15 Mart’ta Merkür Koç burcunda gerilemeye başlayacak. Dolayısıyla, Koç burcuyla temsil edilen hızlı ilerlemeleri kaydetmeden önce geri dönüp değerlendirmemiz, üzerinden geçmemiz, tekrar yola devam etmek üzere düzeltmemiz gereken şeyler olacak.

VENÜS GERİLEMESİ

İlişkiler, estetik, kişisel bakım, para ve finansla ilişkilendirilen Venüs 2 Mart itibariyle gerilemeye başlıyor! Gerilemesine 9 derece Koç burcunda başlayacak Venüs, 27 Mart’tan itibaren gerilemesine Balık burcunda devam edecek. Venüs gerilemesi 13 Nisan’da 24 derece Balık burcunda tamamlanacak. Aşağıda Venüs’ün Koç burcuna geçiş anına yönelik Ankara merkezli astroloji haritasını görmektesiniz.

GEZEGEN GERİLEMESİ NE ANLAMA GELİR?

Aslında, gezegenler yörüngelerinde asla geri hareket etmezler. Geri hareket, yer merkezli bakışla gezegenlerin hareketlerinin izlenmesi esnasında gözlemlenen edilen bir olgudur. Gece gökyüzünü gözlemlersek, gezegenlerin birbirlerini takip eder şekilde Zodyak’ta ilerlediğine şahit oluruz. Normal şartlarda bir gezegenin Zodyak’taki hareketi Batı’dan Doğu’ya doğrudur. Buna düz (direkt) hareket denir. Bu hareket saat yönünün tersinedir. Bizim yeryüzünden bakışımızla, Zodyak’ta hareket etmekte olan bir gezegen yavaşlar, durur ve Zodyak burçlarının tersi istikametinde hareket ediyor gibi gözükür. Gezegen, bu hareketiyle saat yönünde ilerlemeye başlar. Biz bu harekete “Geri hareket” deriz.

GERİ HAREKET SORUN DEMEKTİR

Klasik Astroloji bakışıyla geri hareket eden gezegen güçsüz durumda kabul edilir. Bu gezegenin sembolik olarak ifade ettiği konularda sorunlar, şanssızlıklar, gecikmeler, anlaşmazlıklar, tutarsızlıklar, vazgeçmeler, geri adım atmalar, yarım bırakmalar, yanlış anlaşılmalar gibi durumlar yaşanacağını gösterir. Kısacası, astroloji açısından gezegen gerilemesi sorun demektir. Dönemsel olarak ne kadar çok gezegen gerilemesi varsa, o kadar çok sorunla ve tekrarlanması gereken durumlarla karşılaşılacağı düşünülür.

İLİŞKİLERDE YANLIŞ ANLAŞILMA

Astrolojide Venüs sosyallik ve ikili ilişkilerin temsilcisidir. Geri hareketlerinde ikili ilişkilerimizde gerileme, aksaklık, engellenme ve zorlanmalar yaşarız. Karşımızdakilere gereken önemi vermeyi ihmal edebiliriz. Venüs gerilemesi dönemleri ilişkilerde gerileme ve zorlanma dönemleri olarak görülebilir. Böyle hassas bir dönemde kalıcı kararlar alınmaması bu yüzden önerilir. Bu yüzden evlilik adımı atılması için uygun görülmemiştir.

ESKİ SEVGİLİLER GERİ DÖNER Mİ?

Olaya sadece olumsuz pencereden bakmamak gerekir. Venüs gerilemesi dönemlerinde daha önce yaşanmış, ama tamamlanamamış veya belli bir noktaya gelememiş ilişkiler tekrar gündeme gelebilir. Güncel ifadesiyle eski aşıklar, sevgililer geri dönebilir. Yanlış anlaşılmalar giderilebilir. Bunlar olasılıklardır tabii ki. Eski aşıkların geri döneceğini ve eski ilişkilerin tekrar alevlenerek gündeme geleceğini herkes için söyleyemeyiz.

GERİ ÇEKİLİN VE DIŞARIDAN BAKIN

Venüs gerilemesi dönemleri aynı zamanda biraz geri çekilip ilişkilere daha dışarıdan bakma şansı da verir. Yani bu dönemde ilişkilere yönelik pozitif veya negatif kararlar almak yerine, durumu yeniden değerlendirmek için ideal zamanlardır aslında. İlişkimizde kendi söylem ve tavırlarımızı, karşımızdaki kişilere nasıl davrandığımızı, ilişkiden gerçekte ne beklediğimizi hem kendimizin hem de karşımızdaki kişilerin bu konudaki motivasyonlarını gözden geçirme zamanlarıdır.

ESTETİK VE KİŞİSEL BAKIM

Ayrıca estetik değişiklikler, artistik ve sanatsal konularda yapılacak girişimler, dekorasyon değişiklikleri gibi Venüs doğasında temalarda da bu gezegenin geri hareketiyle gerilemeler, zorlanmalar görülebilir. Venüs gerilerken estetik ve zarafetle, giyim kuşamla, artistik ve sanatsal işlerle, ev dekorasyonuna girişmek ya da kıymetli takılar alıp satmak işlerini Venüs gerilemesi zamanlarına denk getirmemek isabet olur.

PARA HAREKETLERİNE DİKKAT!

Günümüz astrologları Venüs’ü parayla da ilişkilendirmişlerdir. Ve finans astrologlarının kullandığı grafikler, Venüs gerilemesi dönemlerinde uluslararası para piyasalarında bazı sorunlar, bazen de çalkantılar yaşandığını göstermektedir. Dolayısıyla Venüs gerilerken büyük para hareketleri yapılması tavsiye edilmez. Böylesi dönemlerde para piyasalarında spekülasyonların da arttığı söylenir. Venüs Koç burcunda gerilemeye başlayacağına göre, metal fiyatlarında, enerji fiyatlarında bazı spekülatif değişimler görülebilir.

SAVAŞ RİSKİ VE EKONOMİ

Savaş atmosferinin devam etmesi de ekonomiyi olumsuz etkileyen faktörlerden biridir. Savaş riski varsa, piyasalar bundan etkilenir. Venüs’ün yanı sıra Merkür de 15 Mart itibariyle Koç burcunda gerilemeye başlayacak. 29 Mart’ta Koç burcunda bir güneş tutulması deneyimleyeceğiz. 30 Mart’ta Neptün Koç burcuna geçecek. Koç burcu savaş ve agresyonla alakalı olduğu için, bir taraftan yatıştırılmaya çalışılan Rusya-Ukrayna savaşı riski devam ederken, bir başka yerde savaş veya agresyon yaşanması olasılığı yükselmektedir. Coğrafi astroloji haritalara bakılırsa, Ortadoğu özellikle dikkat çekmektedir.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI

Venüs’ün Koç burcunda gerilemesi, Türkiye astroloji hartasının 10.evine iz düşecek. Dolayısıyla ülkemizin dış imajı, yöneticileri, diğer ülkelerle ilişkileri alanında daha dikkatli hareket edilmesi gereken bir sürece dikkat çekecek. Aşağıda Venüs gerilemesi haritasının Türkiye astroloji haritası üzerindeki iz düşümünü görmektesiniz.

ACELE ETMEYİN!

3 Mart’ta Merkür de Koç buruna geçiyor. Bu geçişle birlikte Koç burcuyla temsil edilen hızlı hareket ve öne çıkma arzusunun, sözlere ve hareketlere yansıyacağını söyleyebiliriz. Kararlı olmamıza ve aldığımız kararlarda hızlı hareket edebilmemize yardımı olabilir. Olumsuz tarafından bakıldığında ise, son söyleyeceğimizi baştan söyleme veya düşünmeden konuşma eğilimi tetiklenebilir. Özellikle Ay-Merkür karesinin etkili olduğu 8 Mart günü yapılacak düşüncesizce söylemler ve hareketler sıkıntı yaratabilir.

ETKİ YARATAN KONUŞMALAR

İletişim gezegeni Merkür’ün etki yaratma ve karizma ile ilişkilendirilen Plüton ile uyumlu açısı önümüzdeki hafta ortasında iyice etkili olacak. Önemli konuşmalar ve yazışmalar için 4 Mart Salı gününü veya 5 Mart Çarşamba gününü kullanabiliriz. Fikir ve görüşlerimizi ortaya koyabiliriz. Ticari işler ve alışverişler, seyahatler açısından da değerlendirebiliriz.

GÜCÜNÜ GÖSTERME ARZUSU

Önümüzdeki haftanın ikinci yarısında Güneş ve Mars arasındaki uyumlu açı etkinleşecek. Güneş yöneticileri temsil eder. Mars da liderlerle alakalıdır. Bu ikisinin açılarında dünyadaki liderler ve yöneticiler, ya da gündelik hayat içerisinde yönetici ve lider pozisyonu üstlenen kişiler kendi güçlerini ifade etme arzusunu daha fazla hissedebilirler. Güneş ve Mars arasındaki olumlu açı, yönetici pozisyonu tutan kişilerle görüşmeler için de değerlendirilebilir. Bu bağlamda 4 Mart Salı günü kullanılabilir.

ALLAH’A ISMARLADIK!

Amerika Orlando’da Cosmic Patterns tarafından 7-9 Mart tarihleri arasında organize edilen Convergence 2025 Konferansında konuşmacı olmak üzere 5 Mart’ta eşim Gaye ile yola çıkıyoruz. Pek tabii ki köşe yazılarımla sizlerle buluşmaya devam edeceğim. Uluslararası astroloji camiasının tanınmış astrologlarının birbirinden kıymetli sunular yapacağı konferansta ben de 3 saatlik bir workshop ve 75 dakikalık bir sunum yapacağım. Detaylı bilgi için linki ziyaret edebilirsiniz. https://cosmicpatternsconference.com/

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! Dünyaya yeniden denge getirecek olan, dişil prensibin temsilcisi olan kadınlardır. 2020 yılı sonunda Jüpiter ve Satürn’ün insan haklarını temsil eden Kova burcundaki kavuşumunun ardından, 2024 yılı Kasım ayından bu yana Plüton’un Kova burcundan geçişini deneyimlemekte olan insanlığın hangi bundan sonrasında yöne gideceğini belirlemede çok önemli bir faktör haline gelecek olan kadınların, bu inisiyatifi almak üzere desteklenmesi gerekmektedir. Buna yardımcı olmak, kadınlar ve erkekler olarak hepimizin sorumluluğudur. Bunu sadece yılda bir tek gün değil, her gün hatırlamamız gerektiği düşüncesindeyim!

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi gününün ikinci yarısında maddi ve fiziksel güvenceyi sağlamakta zorlanabiliriz. Tehlikeli kişilerden ve ortamlardan uzak durmamız isabetli olur. Düşünmeden veya aceleci konuşmalardan kaçınmamızda fayda var.

Salı günü önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek, talep ve başvuruda bulunmak, özel ve sosyal ilişkiler açısından verimli gözüküyor. Ay-Mars altmışlığının etkili olduğu günün kinci yarısını güç ve efor, cesaret ve atılganlık isteyen iş ve girişimler için kullanabiliriz.

Çarşamba sabah saatlerinde gergin bir atmosferde olabiliriz. Ay-Neptün altmışlığının etkili olduğu öğle saatlerine doğru bu gerginlik yerini rahat bir akışa bırakıyor. Başkaları üzerine ikna edici konuşmalar yapabilir, görüş ve fikirlerimizi daha etkili biçimde ortaya koyabiliriz.

Perşembe günü pek çok iş ve girişim, iletişim, alışverişler, seyahatler, yabancılarla yapılan işler, eğitim ve yayıncılık gibi işler açısından gayet verimli, değerlendirebiliriz. Akşam saatlerinde ise özel ve sosyal ilişkiler, iş ilişkileri açısından dikkatli olmamızda fayda var.

Cuma günü ilişkilerde zorlanabiliriz. Yanılgılar, yanlış kararlar devrede olabilir. Ailemizle, ailemizden gibi gördüğümüz ve sevdiğimiz insanlarla bir araya gelmek açısından akşam saatlerini kullanabiliriz.

Cumartesi günü liderlik etme ve yol gösterme becerimiz aktif olacak. Yönetici figürleriyle bir araya gelmek açısından kullanabiliriz. Ama gündelik ilişkilerimiz açısından dikkatli olmak gereken bir zaman dilimindeyiz.

Pazar günü tecrübeli ve aklı başında kişilerle bir araya gelebilir, karşılıklı fayda yaratabiliriz. Yenilik ve değişiklik yapmak, aynı ideale sahip olduğumuz kişilerle iş birliği yaratmak açısından uygun bir gündeyiz.