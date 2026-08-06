Maça çok iyi başlamak ve rakibe üstünlüğünü hemen kabul ettirmek önemli. Taraftar, takımın Şampiyonlar Ligi’ne katılmasını çok istiyor. Kadıköy’de müthiş destek olunca rakipler başlangıçta bocalayabilir. Sturm Graz’ın genç kadrosundan birçok oyuncu böyle bir atmosferle bence ilk defa karşılaşmıştı. Talisca’nın golü klastı ama Greenwood’un şutu öyle sertti ki kaleci Khudyakov topu bile göremedi. Greenwood bizim ligde ve Avrupa maçlarında nefis golleri bol bol atacak gibi. O da özel seyircisi olacak çok özel oyunculardan biri. Top rakibe gittiğinde hemen geri almayı başaran Fenerbahçe, takım savunmasında özellikle ilk devre kusursuza yakın bir performans sergiledi. Mert Günok böyle iyi grafik çizdiği sürece, Ederson herhalde dünyanın en pahalı yedek kalecisi ünvanını mecburen devam ettirecek. Guendouzi ve Kante uyumu orta alanı rahatlatıyor. Kerem’in çalışkanlığı ve top kazanmadaki başarısı iyiydi fakat gol yollarında etkili olması bir forvet için daha önemli. Asensio sakatlık sonrası yavaş yavaş kendine geliyor. Savunmada Ake ve Skriniar birbirlerini iyi tamamladı. Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında rövanş maçında da istediği sonucu alacak güce ve kaliteye sahip. Rota kesinlikle play-off turunu da geçip Şampiyonlar Ligi’ne kalmak olmalı.