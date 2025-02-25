Her zaman güç, cesaret, kahramanlık gibi kavramlar kadınlara çekici gelmiştir. Kadınlar, doğaları gereği gücü ve güçlü erkeği severler. Bilim insanları bunun soyun devamı için gerekli olduğunu söylüyor. Ancak güç dediğimiz şey, zamana ve coğrafyaya göre değişiyor. Kimi için güç, karşısında büktüğü bilekler kadardır; kimi için taşıdığı yük kadar. Kimileri en cesur olanı güçlü bulurken, kimileri gücü makamla ölçer. Rütbesi en yüksek kişi en caziptir.

Ancak günümüzde neredeyse tüm coğrafyalarda gücün en önemli simgesi para. Çünkü artık bir erkeğin en büyük gücü, ona açılan kapılarla ölçülüyor.

***

Bazı kadınlar içinse paradan çok, o parayı kazanabilme gücü yani zekâ daha çekicidir. Zeki ve eğitimli bir adamın olaylara bakış açısı, hayatı yorumlama biçimi farklıdır. Hatta bunun bir adı bile var: Sapyoseksüellik! Yani dış görünüşten ziyade kişinin zekâsı, entelektüel seviyesi ve kültür düzeyi gibi kriterlerden etkilenmek.

Paranın her iki taraf için de önemini küçümsemek elbette aptallık olur. Ancak genelleme yapmak gerekirse, ekonomik kaygılardan arınmış, kendi ayakları üzerinde duran, eğitimli kadınların sapyoseksüel olma lüksüne sahip olmaları daha olası görünüyor.

Gelelim erkeklerin seçimlerine… Genel olarak bakıldığında, kadınların aksine zekânın erkekler için çok da önemi yok gibi görünüyor. Yani bir kadın ne kadar zeki olursa olsun, erkek büyük olasılıkla tercihini güzel olandan yana kullanıyor. Erkekler için genellikle bir kadının "konuşabiliyor olması" yeterli bir zekâ seviyesi kabul ediliyor. O da derdini anlatabilecek kadar olsa yeterli… Hatta derdini ne kadar az anlatabilirse o kadar iyi!

Üstelik karşısındaki kadının onu ne amaçla istediğinin de çok önemi yok. Kadın onu parası, gücü ya da zekâsı için seçmiş, fark etmiyor… "Sonuçta hepsi benim zaten!" diye düşünüyor. Onun esas derdi, en güzeli ya da en genci seçerek gücünü diğer erkeklere kanıtlamak!

Tabii sözüm meclisten dışarı. Ben genelden bahsediyorum, yani büyük bir çoğunluktan… Aslında neredeyse eğitimli ya da eğitimsiz fark etmeksizin erkeklerin büyük bir kısmı için durum aynı.

***

Ama günümüzde yeni nesil erkekler de var. Artık sadece kadınlar değil, bazı erkekler de gücün peşinde, kadınların gücünün! Ekonomik özgürlüğü olan, statüsü yüksek, güçlü kadınları tercih eden bir grup erkek de var artık. Fiziklerini, gençliklerini, yakışıklılıklarını kullanıp "Rahata erdikten sonra gerisi kolay!" diyenler…

Ama genellikle bir kadın, bu durumu erkekler gibi algılamıyor ve kendini kullanılmış hissediyor. "Beni seçsin de ne için olursa olsun" diyemiyor, çünkü daha duygusal. Genellikle kadınlar, para için sevilmeyi erkekler gibi hazmedemiyorlar.

Ve işte hayatın dengesi! Kadınlar güçlü erkek ister, erkekler güzel kadın… Ama gün gelir, kadın anlar ki asıl güç, ne cebindeki para ne de kaslarındaymış; bir adamın omuzunda huzur bulabilmekmiş. Erkek de fark eder ki güzellik dediğin, bir süre etkileyici olsa da asıl önemli olan bir kadının gerçek sevgisi ve ruhuymuş.

Ama ne diyelim, alan razı, veren razı… Kimisi sevginin gücünü keşfetmek ister, kimisi gücün sevgisini.