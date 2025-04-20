Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da SÜPERAY olarak tabi edilen, Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesinde en yakın yerden geçtiği yeniaylar ve dolunaylar var. Bunlardan en yakın olanı, 27 Mayıs’ta Boğa burcunda gerçekleşecek yeniay olacak. Böylesi zamanlarda Ay’ın Dünya üzerindeki etkileri artıyor. Haliyle daha fazla sayıda dünya olaylarıyla karşılaşıyoruz.

KARANLIKTA KALAN İŞLER ORTAYA ÇIKABİLİR

27 Mayıs’ta gerçekleşecek yeniay derecesi HAMAL yıldızıyla birleşiyor ve aynı gün Mars ve Plüton arasındaki karşıt açı da kesinleşiyor. Haliyle büyük güç çekişmeleri, güç savaşları, liderlerin kendini gösterme ve öne çıkarma gayretleri, buna mukabil sert, saldırgan ve şiddetli eylemler tetiklenebilir. Mars-Plüton karşıtlıkları karanlıkta kalan işlerin ortaya çıkmasıyla da ilişkilendirilir. Haliyle, önümüzdeki hafta bazı gizli işler ya da yapılan işlerin karanlık yanları aydınlığa kavuşabilir. Öte yandan, sismik aktivitede artış, toprak kayması veya maden kazaları gibi olumsuzluklar artabilir. Detaylı bilgi verdiğim videoyu izleyebilirsiniz https://www.youtube.com/watch?v=r5EqeDiFFGE&t=787s&ab_channel=AstrolojiTelevizyonu

PROTESTOLAR ARTABİLİR

Dünya Astrolojisinde HAMAL yıldızı şiddet içeren nefret eylemleri, hoşgörüsüzlük, istenmeyen kişileri ortadan kaldırma, özgürlük-kölelik konuları, tarihi savaşlar, ağır, kahredici olaylar, tecavüzler, vahşet, katliamlar, patlamalar, yangınlar, fırtınalar, uçak kazaları ve meteorit düşmesini anlatır. Dünya geneli için geçerli olan bu bilgiler bize şiddetli eylemlerin, protestoların artacağı bir sürecin muhtemel olduğunu gösteriyor. HAMAL yıldızı dik kafalı olmak veya burnunun dikine gitmekle, aşırı inatçılıkla, otorite figürleriyle ters düşmekle de alakalıdır. Bu konuda detaylı bilgi verdiğim videoyu izleyebilirsiniz https://youtu.be/Z6AWZLZkkGg

HANGİ BÖLGELER ETKİ ALIYOR?

Yeniayın Tepe Noktasına denk düştüğü Amerika bölgesi idari ve siyasi konularda önemli gelişmelere gebe gözüküyor. Boğa burcu para ve ekonomiyle ilişkili konuları anlatan toprak elementi burçlardan biridir. Dolayısıyla Amerika’dan, Trump’tan gelecek yeni finans ve ekonomi sistemi ve para birimleriyle ilgili bazı açıklamalar piyasalarda etki yaratabilir. Mars-Plüton hattının iz düştüğü bölge Çin’de, Moğolistan’da ya da Hindistan’da sert ve şiddetli olaylar veya askeri konularda hareketlenmeler olabilir. Ülkemiz üzerine iz düşen hatlar ise Ankara’da kafa karışıklığı ve karmaşa yaratan durumlara, denizlerle ilgili stresli gelişmelere dikkat çekiyor. Denizdeki gemilerimizin yaptığı denizaltı aramalarıyla ilgili olabilir. Boğazlardan geçişle ilgili konular vurgu kazanabilir. Kanal İstanbul konusu gündemde öne çıkabilir. Ani bastıran yağışlara karşı önlem almak gerektiğini gösteriyor. Rusya’dan başlayan ve Avrupa üzerinden geçen Uranüs/DSC hattı nükleer risklere dikkat çekiyor. Bu bölgede sismik aktivite artışı ya da volkan aktivitesinde artış da olabilir ve bu bağlamda İtalya üzerinden de geçen Uranüs hattı dikkat çekiyor.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI NASIL ETKİLER ALIYOR?

Yeniay derecesi Türkiye astroloji haritasının Güneş derecesinin karşısına denk düşüyor. Dolayısıyla, ülke olarak bize karşıtlık içeren, içinde yer aldığımız ittifaklardan, birliklerden bize baskı yaratacak veya eleştiride bulunulacak bazı girişimler, yorumlar, açıklamalar olabilir. Bununla birlikte, alternatif iş birlikleri de doğabilir. Ya da lider pozisyonu tutan kişilere yönelik karşıtlıklar, eleştiriler, meydan okumalar muhtemeldir. Mars-Plüton karşıtlığı para evlerimize denk düştüğünden, finansal alanda bizi sıkıştıracak çalkantılı gelişmelerle karşılaşabiliriz. Kredi ve borçlarla, geri ödemelerle, cari açıkla, hazinenin durumuyla ilgili stresli gelişmeler ve sorunlar olasıdır.

21 VE 23 NİSANA da DİKKAT!

Ay’ın son dördün fazında olacağı 21 Nisan Pazartesi günü Mars-Plüton karşıtlığı Ay ve Güneş tarafından tetiklenecek. Otorite ve güç çekişmelerinin kendini göstereceği, bunun günlük hayata ve finansal alana stresli yansıması muhtemeldir. Piyasalarda çalkantı olabilir. Büyük riskler almamakta fayda vardır. Sert, saldırgan, şiddetli ve stresli bir atmosfer oluşabilir. Satürn’ün Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumu da yine 21 Nisan’da gerçekleşiyor. Kadersel ve stresli gelişmeleri, büyük engelleri, baskı ve dayatmaya yönelik davranışlar da görülebiliyor böylesi dönemlerde. Güneş-Plüton karesinin kesinleştiği 23 Nisan tarihi de otorite ve güç çekişmelerine, meydan okumalara açık olacak gibi gözüküyor. Protestolar olabilir.

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR!

23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

YANGINLARA DİKKAT!

27 Nisan’da kesinleşecek Mars-Plüton karşıtlığı yakın zamanda iki kez daha kesinleşmişti. Bunlardan bir tanesi Kasım 2024’teydi ve Amerikan seçimleri civarındaki günler hayli çalkantılıydı. Ocak 2025’te kesinleşen ikincisi civarındaki günlerde Los Angeles yangınları vardı. Bu yangınlar haftalarca sürdü ve büyük zararlara sebep oldu. Şimdi üçüncüsünü deneyimlemek üzereyiz. Geçmişten ders çıkarırsak, öncelikle yangınlar konusunda uyanık olmamız gerektiğini kavrarız. Siyasi çalkantıların zaten arttığı zaman dilimindeyiz ve önümüzdeki günler bu açıdan da hayli agresif olacak gibi gözüküyor.

HANGİ ALANLARDA ADIMLAR ATILABİLİR?

Yeniayın gerçekleşeceği Boğa burcu para ve finans, ekonomi, riskten uzak ve garantici yatırımlar, tarım ve ziraat, topraklarla ilişkilidir. Bu alanlarda yeni adımlar atılabilir. Yeniayı takip eden hafta mobilya ve dekorasyon işleri, giyim kuşam alışverişleri, gayrimenkul alım satımı gibi işlere girişim yapılabilir.

İLİŞKİLERDE CİDDİYET AŞAMASI

25 Nisan tarihinde 27 derece Balık burcunda Venüs-Satürn kavuşumu gerçekleşecek. 27 derece Balık, Venüs’ün maksimum yüceldiği uğurlu bir derecedir. Bu dereceye ilişkiler gezegeni Venüs vardığında etkileri çok güçlüdür ve bu derecede kavuşum yapacağı Satürn de kalıcı işleri, sorumlulukları, ciddiyeti temsil eder. Sadece dünyevi anlamda değil, mistik ve manevi açıdan da verimli, ruhsal bütünleşme yönünde güzel bir enerji atmosferi oluşacağından, 25 Nisan tarihini kullanabiliriz.

DOĞAL AFETLER AÇISINDAN RİSKLER

Güneşmerkezli Astrolojiye göre Nisan ayının 20’li tarihleri güneş ve jeomanyetik alan hayli aktif olacak. Nisan’ın 20’li tarihleri sismik aktivitede ve volkan aktivitesinde artış riskini gösteriyor. Bu bağlamda 21 Nisan tarihi ve 25 Nisan tarihli haritalar hayli dikkat çekici gezegen dizilimlerini gösteriyor. Kitle hareketleri, protestolar hızlanabilir. Büyük doğal afetler açısından da riskli bir haftaya ilerliyor olabiliriz. Toprak kayması, maden kazaları gibi riskler artabilir.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi sabaha karşı saatlerden itibaren stresli bir akış devreye giriyor. Dünya genelinde liderlik ve otorite çekişmeleri, saldırgan davranışlar, sert ve şiddetli olaylar, protestolar, karşıt gösteriler olabilir. Bugünün gezegen konumları stresli, engelleyici, baskıyı artıran, doğal afetleri de tetikleyebilecek sert durumlarla ilişkilendirilebilir.

Salı gününün ilk yarısı önemli iş ve girişimler, toplantılar, seyahatler, alışverişler, yatırım işleri açısından verimli olabilir. Günün ikinci yarısında sağlık ve şifa ile ilgili konularda güzel gelişmeler kaydedilebilir. Akşam saatlerinde ise sert ve sarsıcı bir atmosferde olabiliriz.

Çarşamba gününün ilk yarısı özel ve sosyal ilişkiler, iş ilişkileri açısından da değerlendirebileceğimiz bir gündeyiz. Ama gün geneline hükmeden Güneş-Plüton karesi daha baskın olacağından, otorite ve güç çekişmelerine, meydan okumalara, protestolara ve benzeri durumlara açık bir atmosferde olacağız.

Perşembe günü ilişkiler açısından kadersel gelişmelere atıfta bulunuyor. Dayanışma ve birlik enerjisi de yükseliyor. Günün ikinci yarısı boyunca müsrifliğe, gereğinden fazla harcamalara veya bir şeylerin değerinin ani yükselmesine şahit olabiliriz.

Cuma öğlene doğru olan zaman diliminde ideallerimiz yönünde girişimler yapabiliriz. Öğle sonrasında cesaret isteyen girişimler için uygun bir zaman diliminde olacağız. Akşam saatlerinde kendimizi daha etkili ifade edebiliriz. Güç birliği yapabilir, sinerji yaratabiliriz.

Cumartesi sabah saatlerinde aklımızdakileri başkalarıyla paylaşabiliriz. Günün ikinci yarısı boyunca girişeceğimiz işleri daha kolay ilerletebilir, büyütebilir, geliştirebiliriz. Alışverişler, sosyal ilişkiler ve dayanışma gerektiren işler için akşam saatleri çok uygun, kullanabiliriz.

Pazar günü sert ve gergin bir atmosferde olacağız. Sakarlıklara, kazalara, yangınlara dikkat! Gece saat 22:30’da 7 derece Boğa burcunda HAMAL yıldızıyla hizalanan bir yeniay meydana geliyor. Bu aynı zamanda Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu tarihe denk gelen bir SÜPERAY. Hepimize hayırlar getirmesini dilerim.