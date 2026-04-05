Dün geceki maçtan sonra şunu net yazabiliriz: Osimhen varsa Galatasaray var, Okan var. Osimhen yoksa Galatasaray da yok, Okan da yok. Binmişler Osimhen’in sırtına

gitmişler. Dün gece bu net belli oldu. Eğer bir futbolcuya bir takım bu kadar bağlanırsa sonu bu olur.

Zaten Osimhen sakatlandıktan sonra yolda gördüğüm bütün Galatasaraylılarda bir tedirginlik vardı, "Ne yapacağız?" diye. Yani aslında herkes gerçeği görüyor.

Maç başlıyor: Trabzonspor çok iyi, Galatasaray çok kötü. İlk yarı boyunca Galatasaraylı oyuncular biraz ağır bir tabir olacak ama başı kesilmiş tavuk gibi koştular, ne yaptıkları da belli değildi. Zaten Galatasaray’da oyun kuracak, takımı idare edecek bir oyuncu da yoktu.

Dün gece Galatasaray'da Barış Alper mücadele etti. Başka ikinci bir adamı sayamıyorum. Peki, 90 dakika sahada olmayan kimler vardı? Biri Sanchez, biri İcardi. Yani Galatasaray maç boyunca zaten 9 kişi oynadı. Maçtan sonra Okan, hangi bahanelere sığınacak, bilemiyorum.

Geçen yıllardaki Trabzon, Fatih Tekke ile iyi yolda gidiyor. Bir anda her şey tozpembe olmaz ama Trabzon seyircisi maalesef sabırsız bir seyirci. Hemen şampiyonluk istiyorlar. Önce

ekeceksin sonra biçeceksin.

Trabzon'da kötü oynayan yoktu. Daha da önemlisi kötü

mücadele eden futbolcu yoktu. Zaten ondan kazandılar. Onuachu'ya ayrı bir paragraf açmak lazım. Adam tepeden tırnağa

futbolcu. Hem de öyle futbolcu ki boyu kadar, tepeden tırnağa

2 metre 1 santim. Ve spor ahlakı olan bir oyuncu. Ne rakiple dalaşıyor ne arkadaşlarıyla. Topunu oynuyor ve o fiziğine rağmen hem çabuk hem süratli bir futbolcu. Helal olsun aldığı

paraya.

Hakem maçtan koptu. Önüne gelene sarı kart gösterdi. Ama kırmızıya dönemedi. Bu şunu gösteriyor: Gösterdiği sarı kartların bazıları yanlıştı. Maçta verdiği doğru karar; (Benim hep şüpheyle baktığım) VAR hakemi Erkan Engin, Barış Alper'i atmak için çağırmasına rağmen pozisyonu seyredip, ona uymadı. Tabiri caizse espriyle karışık kötü yola düşmedi. Maalesef eski ağabeylerinden kötü örnekler vardı. Mesela ne yaptı? Yandan bir orta veya korner atılıyor, top havadayken düdüğü basıyor. Korneri atanın aleyhine faulü veriyor. Yani korkak bir hakem.

İlk yarı 32. dakikada Galatasaray hücuma çıkıyor, çok da tehlikeli bir pozisyon, Galatasaray lehine faulü çalıyor, halbuki avantaj.

90 dakika bitiminde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Trabzon bileğinin hakkıyla maçı kazandı. Trabzon için şunu söylemek lazım: Aynen devam.