Ligden düşmüş Hatayspor, FB’yi 4-2 yendi. Mersin’de karşılamayı stadyumda ya da evlerinde TV’den izleyenlerin aklından ve kalbinden “Hatayspor’a bir yudum empati ” geçti.

Empati:

Duygu kardeşliği demek.

★★★

Gazeteler, TV’ler.

Futbol yazarları.

Tribün liderleri.

Toplum önderleri.

Ne bekliyorsunuz?

Kampanya başlatın.

Hatayspor’a bu yıl bir pozitif ayrımcılık yapılmalı. Süper Lig’de kalması için duygu kardeşliği adımı atılmalı.

★★★

Unuttuk!

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem 11 kenti sarstı, salladı ama en ölümcül yıkımı Hatay’a yaşattı. Binlerce can molozlar altında kaldı. Kent ölüme yattı. Hastaneler, okullar, hava meydanı, İskenderun limanı, yollar ve köprüler çöktü. Su, elektrik, iletişim hatları çalışamaz oldu. Barınma sorunu zirveye çıktı. Depremden sağ çıkanlar psikolojik yıkıma girdiler.

Aileler dağıldı.

Çocuklar yetim.

★★★

Hatay’da tarım, zeytincilik, turizm başta olmak üzere ekonomik hayat büyük darbe gördü. Göç başladı, binlerce aile Hatay’ı terk etmek zorunda kaldı.

Deprem zalım yıkıcıydı!

Fırsat eşitliğini bozdu.

★★★

Depremin bozduğu “fırsat eşitliği” Hatayspor takımın başarısını da derinden etkiledi. 2023’de ve 2024’de lige diğer takımlarla aynı noktadan başlama imkanını elinden aldı. Bir futbolcusu (Chritsitan Atsu) enkaz altında can vermişti, takım dağıldı, pek çok futbolcusu başka takımlara kiralık gitti. 2023 sezonundan çekilmek zorunda kaldı.

★★★

Hatay’da tesisleri ve alt yapısı yok olduğu için 2024 sezonunda da Mersin’de kamp yaptı, iç saha maçlarını Mersin’de oynamak zorunda kaldı. Bu yüzden taraftar desteği azaldı. Kulüp parasal olarak büyük sıkıntıya girdi, kadro kurmakta çok zorlandı. Sezon boyunca düşme hattında kaldı ve Süper Lig’den düştü.

★★★

Hatayspor, en ayrıcalıklı, en yüksek fırsatlarla ve en paralı desteklerle lige başlamış FB’yi son maçında 4-2 yendi.

Dün gazetelerin spor sayfalarında futbol yazarlarının yazılarını okudum. Hepsi “her sezon için 10.5 milyon Euro transfer parası alarak Türkiye’ye gelen, teknik ekibiyle birlikte maliyeti 15 milyon Euro’ya ulaşan ve isteği üzerine yapılan 12 ünlü futbolcuya 65 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödenen futbol hocası Jose Mourinho” üzerine kalem oynatmış, hiç biri Hatayspor’un “fırsat eşitliğinin yitip yok olmasına” tek satır yer vermemişti.

★★★

Hatay’a bir yudum empati.

Bir demet duygudaşlık.

Bir pozitif ayrım yapılmalı.

Hatayspor Lig’de kalmalı.

Deprem sonrası hayalimizdi!

Hatay’ı da yıkan büyük deprem olunca ülke çapında “yeni bir kent planlaması” yapılır diye hayal etmiştik. Çevresinde futbol, voleybol, basketbol sahalarının, yüzme havuzlarının halka olduğu ilk, orta, lise, üniversite okul binaları... Kent cadde ve sokaklarında daha geniş kaldırımlara öncelik vermiş; en uzak mesafesine 15-20 dakikada ulaşılabilen; işe gitmek için ve eve dönmek için havayı ve çevreyi kirletici otomobil, otobüs kullanımına fazla gerek duymayan… Kışın soğukta daha az elektrik, doğal gaz, odun, kömür ile ısınabilen, yazın sıcakta 24 saat klima çalıştırmaya ihtiyaç duymayan konut tipini uygulamış… Nehirlerini, göllerini, akarsularını kirleten her türlü doğa düşmanı insan ihanetinden, benciliğinden, ahlaksızlığından arındırılmış… Yağmur sele dönünce alt geçitlerinde ve bodurum katlarında 30 yaşındaki anne, 1.5 yaşındaki bebek çocukları boğulmayan… Nüfus artınca ve dışarıdan göç alınca konut fiyatları ile kira ücretleri kentliyi o kentte yaşamaktan bıktırıcı olmayan… İmar planlarına uymayanların terbiye edildiği, ithal mala ihtiyacını en aza indirmiş, kalkınmacı, dünyaya ürün satan, yüksek verimliliği baş tacı etmiş, ormanı orman, bahçesi bahçe, kültürü kültür, her bir kentin araştırma üniversitesi; her yıl dünya insanlığının bir ölümcül sorununu çözecek bir buluşa imza atan Nobel adayı şairler, edebiyatçılar, roman yazarları yetiştiren, dünya çapında futbolcu, yüzücü, voleybolcu çıkartan kentler planlanmalıydı. Deprem alttan uyardı, üstten akıl, vicdan, yüksek ahlak öne geçer diye böyle hayal etmiştik. 24 yıllık iktidar yine bildiğini yaptı, ülke her anlamda derin krize girdi; “İnşaat ya Resulullah vicdansızlığı” devam ediyor.