Ezogelin çorbası tarifi: Ezogelin çorbası nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler…

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle iftar vakitleri için sofralardan çorba eksik olmayacak. Uzmanlar, uzun açlık süresi sonrası yenilen yemeklerin çorba gibi şeyler olmasını öneriyor. Peki, ezogelin çorbası nasıl yapılır? İşte nefis ezogelin çorbası tarifi için gerekli olan malzemeler…

Ramazan Ayı tüm bereketi ile geldi. Türkiye'de birçok hanede oruç tutmak için gece sahura kalkıldı ve niyetler edildi. Peki akşam iftar sofrasında ne olacak? Oruç açıldıktan sonra çorba gibi sıvı ve hafif bir yiyecekler yemeğe başlamak önemli. İşte iftar sofralarını süsleyecek mis gibi ezogelin çorbası tarifi…

EZOGELİN ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 bardak kırmızı mercimek

2 kaşık pirinç

1 kaşık bulgur

1 orta boy soğan

½ kaşık biber salçası

1 kaşık tereyağı

5-6 bardak su

1 tutam nane

1 tutam tuz

EZOGELİN ÇORBASININ YAPILIŞI

Suyunuzu geniş bir tencerede kaynatın. İyice yıkadığınız mercimekleri, pirinci, bulguru kaynayan suya ekleyin. Üzerine tuzunu atın. 30-35 dakika kadar (mercimeklerin yumuşaması lazım) pişirin.

Başka bir tencerenin içinde kuru soğanları küp küp doğrayıp tereyağında kavurun. Üzerine biber salçasını ekleyin. Yaklaşık 2 dakika kadar çevirin.

Üzerine naneyi ekleyin. Biraz daha karıştırdıktan sonra ocaktan alın.

Hazırladığınız sosu mercimeklerin olduğu tencereye dökün ve 10 dakika daha kaynatın.

Limon suyu ile servis edebilirsiniz.