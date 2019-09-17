Ispanaklı kek tarifi: Kremşantili ıspanaklı kek nasıl yapılır?

İlk bakışta bol fıstıklı zannedebileceğiniz ve ıspanaklı olduğunu yedikten sonra bile tahmin edemeyeceğiniz bir lezzet. Ispanağın en tatlı halini ıspanaklı kek ile tadacaksınız desek buna asla kimseler inanamaz. Peki, ıspanaklı kek nasıl yapılır? İşte ıspanaklı kek için gerekli olan malzemeler ve ayrıntılı hazırlanışı…

Ispanaklı kek çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacağı gibi üzerine bir krema süslemesiyle evde yaptığınız sağlıklı doğum günü pastalarına da dönüşebilir. Ana malzeme ıspanak olmasına rağmen o keskin ıspanak kokusunu ve tadını almayacaksınız. Misafirleriniz arasında bu gizemli bir tarife dönüşürken siz aşağıdaki haberimizle ıspanaklı kekin tadını çıkarın. İşte ıspanaklı kek için gerekli olan malzemeler ve ayrıntılı hazırlanışı…

ISPANAKLI KEK İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-3 tane yumurta

-1 su bardağı şeker

-1 su bardağı sıvı yağ

-1 su bardağı önce haşlanmış sonra püre haline getirilmiş ıspanak

-1 adet kabartma tozu

-1 adet vanilya

-Karışımın alabildiği kadar un

Krema malzemeleri;

-1 adet hazır kremşanti

-1 su bardağı süt

ISPANAKLI KEK TARİFİ

Şeker ve yumurta bir kaba alınır ve mikser yardımıyla karıştırılır. Sırayla sıvı yağ, kabartma tozu, vanilya ve un en sonda ıspanak ekleyerek kek hamuru kıvamına getirin. Kek kalıbına aldıktan sonra yaklaşık kırk dakika pişirin. Fırından çıkarttığınız kekin üst kısmından düz bir sıra halinde bir tabaka kesin. Üzerine sütle ve hazır kremşantiyle hazırladığınız kremayı sürün. Kekten ayırdığınız tabakayı elinizle ufalayıp kremanın üzerine serpin ve sunuma hazır.

Afiyet olsun.