Kısır tarifi: Kısır nasıl yapılır?

Gün tabaklarının, misafir menülerinin ve çay ikramlıklarının vazgeçilmesi kısır tarifi için kollarınızı sıvayın. Eğer gün sırası sizdeyse ve daha önce hiç kısır yapmadıysanız, acemiliğinizi asla belli etmeyecek bir tarifimiz var. Vereceğimiz kısır tarifi ile değme aşçılara taş çıkaracaksınız. İşte kısır için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Hemen hemen herkes hayatında bir kes güne gitmiştir. Birbirinden lezzetli börekler, envai çeşit tatlılar ile her biri parmaklarınızı yedirecek onca lezzet yöreden yöreye mutfaktan mutfağa değişse de değişmeyen tek şey o tabakların vazgeçilmezi kısırdır. Yanına her ne yaparsan yap yakışan ve mutlaka ikinci kez istenilen kısırı yapma sırası sizde ise kolları sıvamanın zamanı geldi. Daha önce hiç yapmayanlara bile dillere destan bir kısır hazırlatacak olan tarifimiz ayrıntılı ve kolay. İşte kısır tarifi için gerekli malzemeler ve yapılışı…

KISIR İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1 bardak ince bulgur

-½ sıcak su (bulguru ıslatmak için)

-1 kaşık biber salçası

-½ kaşık domates salçası

-3 yaprak marul

-1 demet maydanoz

-3 tane taze soğan

-1 kuru soğan

-1 kaşık zeytinyağı(soğanı kavurmak için)

-Yarım çay bardağı zeytinyağı (az gelirse ekleme yapın)

-1 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)

-Karabiber

-Pul biber

-Kimyon

-Tuz

KISIR TARİFİ

Öncelikle bulgurunuzu derin bir kabın içinde sıcak suyla ıslatın. Suyu koyduktan sonra kapağını kapatıp dinlenmeye bırakın. Bu esnada bir tavanın içinde zeytinyağı ile küp küp doğradığınız soğanı kavurun. Ardından salçalarını ekleyin. 3-4 dakika da bu şekilde kavurup kapatın.

Yapmış olduğunuz karışımı bulgurun içine döküp iyice her tarafını alacak şekilde karıştırın. Üzerine baharatlarını ve taze soğanını ve ince ince doğradığınız marulu da ekleyip biraz daha karıştırdıktan sonra servis tabaklarına alabilirsiniz.

Afiyet olsun.