Kremalı brokoli çorbası tarifi… Havuçlu patatesli kremalı brokoli çorbası

Birçok kişinin pek severek yemediği sebzeler arasında olan brokoli için hazırladığımız çorba tarifi tüm fikirleri değiştirecek lezzette. Havuçlu patatesli kremalı brokoli çorbası özellikle çocuklarınız ve misafirleriniz için gönül rahatlığı ile hazırlanabilir. İşte kremalı brokoli çorbası için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Brokoli çoğumuzun çok alışık olmadı sebzeler arasında. Seveni kadar sevmeyeni de çok. Bu nedenle brokoli sevmeyenlerin ilk tadımı için enfes bir çorba tarifi hazırladık. Hazırladığımız bu havuçlu patatesli kremalı brokoli çorbası yiyenlerin bir tabak daha isteyeceği cinsten. Özellikle çocukların bol bol tüketmesi gereken brokoli için farklı ve lezzetli bir tarif için buyurun ekran başına. İşte kremalı brokoli çorbası malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Kremalı brokoli çorbası malzemeleri

-250 gr brokoli

-1 kuru soğan

-3 tane patates

-1 tane havuç

-2 diş sarımsak

-2 kaşık un

-2 kaşık tereyağı

-1 paket krema

-Tuz

-Karabiber

Kremalı brokoli çorbası

Öncelikle brokoliyi iyice yıkayın. Ardından patates, havuç ve soğan ile birlikte parçalara ayırın. Derin bir tencerenin içine koyup üzerine çıkacak kadar su ekleyin. Haşlandıktan sonra blenderdan geçirip pürüzsüz bir kıvam elde edin. Bir başka tavanın içinde tereyağını eritip üzerine unu ekleyin. Biraz kavurduktan sonra çorbanın üzerine dökün. Tuz ve karabiberini ekledikten sonra kremasını ekleyin. Kısık ateşte biraz daha kaynatın ve ocaktan alın.

Afiyet olsun