Sahur için kolay bir lezzet! Pişi nasıl yapılır? İşte enfes Pişi tarifi…

Sahur için kolay bir lezzet! Pişi nasıl yapılır? İşte enfes Pişi tarifi…

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte değişik ve kolay yiyecekler araştırılıyor. Bunlardan biri de sahur için iyi bir seçenek olan pişi. Peki pişi nasıl yapılır? Pişi yapımı için gerekli malzemeler neler? İşte enfes pişi tarifi...

Dilediğiniz zaman kolayca yapabileceğiniz yiyeceklerden olan pişi, özellikle Ramazan aylarında sıkça tercih ediliyor. Kolay yapımı ve az malzeme ile yapılabilen pişinin nasıl yapıldığını ve gereken malzemeleri yazımızda paylaşıyoruz. İşte en lezzetli pişi tarifi…

PİŞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 bardak yoğurt

½ bardak süt

1 yumurta

Tuz

1 paket kabartma tozu

Alabildiğine un

PİŞİ NASIL YAPILIR?

Geniş bir kabın içine un haricindeki tüm malzemeleri koyup iyice karıştırın. Daha sonra unu kontrollü bir şekilde yavaşça dökün. Yumuşak bir hamur kıvamı aldıktan sonra küçük parçalara ayırın. Daha sonra un serptiğiniz zemin üzerinde hafif genişletin.

Kızgın yağda rengi değişinceye kadar kızartın.

Afiyet olsun.