Tahin kaç kalori? Tahinin besin değerleri ve kalorisi

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de tahindir. Peki, tahin kaç kaloridir? 100 gram tahinin kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Tahin, öğütülmüş susam tohumlarından yapılan bir besin maddesidir. Ham susam, belirli bir süre tuzlu su içerisinde bekletilir. Böylelikle kabukları sıyrılır. Kabuktan ayrılan susamlar önce kurutulur, ardından kavrulur ve ezilir ve sonucunda macun kıvamında olan tahin elde edilir. Özellikle Akdeniz ve Asya mutfağında dünya çapında birçok yemekte yaygın olarak kullanılır. Tahinin Türk mutfağında da yeri ve önemi büyüktür. Bunun en büyük nedeni ise yüksek oranda besleyici ögeler içermesidir. Peki, tahin kaç kaloridir? İşte tahinin besin değerleri…

TAHİN KAÇ KALORİDİR: 100 gram tahin yaklaşık 595 kaloridir.

TAHİNİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram tahinde aşağıdakiler bulunur:

Su: 3.05 g

Enerji: 595 kcal

Protein: 17 g

Toplam yağ: 53,76 g

Karbonhidrat: 21,19 g

Lif: 9.3 g

Şeker: 0.49 g

Kalsiyum: 426 mg

Demir: 8.95 mg

Magnezyum: 95 mg

Fosfor: 732 mg

Potasyum: 414 mg

Sodyum: 115 mg

Çinko: 4.62 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0 mg

Tiamin: 1.22 mg

Riboflavin: 0,47 mg

Niasin: 5.45 mg

B-6 Vitamini: 0.15 mg

Folat, DFE: 98 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 3 µg

A Vitamini, IU: 67 IU

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.25 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D Vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 7.53 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 20.3 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 23.56 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg