Tavuk şinitzel tarifi: Şinitzel nasıl yapılır?

Tavuğun en güzel en lezzetli hallerinden biri olan şinitzel, hemen hemen her sofraya en az bir kez konuk olmuştur. Özelikle pratik olması sebebiyle çalışan insanların sık sık tercih ettiği şinitzel için size harika bir tarif hazırladık. Bu tarif ile artık evinizde dakikalar içinde şinitzel yapabileceksiniz. İşte şinitzel malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Tavuk şinitzel büyük küçük herkesin en sevdiği lezzetlerden biridir. Yanında çıtır çıtır bir patates kızartması ile birlikte değme menülere taş çıkartabilir. Ancak siz de marketlerde satılan ve nasıl yapıldığını, içinde neler olduğunu bilmediğiniz şinitzelleri mutfağınıza sokmak istemiyorsanız hazırladığımız tarifi mutlaka kaydetmelisiniz. Bu sayede hem dakikalar içinde sevdiklerinize harika bir şinitzel hazırlayacak hem de sağlıklı bir yeme yediklerine emin olacaksınız. İşte şinitzel için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifimiz…

ŞİNİTZEL YAPIMI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-4 tane fileto tavuk göğsü

-Tuz

-Karabiber

Üzeri için:

-3 kaşık un

-2 tane yumurta

-1 bardak galeta unu

Kızartmak için;

-Ayçiçek yağı

ŞİNİTZEL TARİFİ

Öncelikle tavuk göğsünü uzunlamasına ikiye bölün. Üzerini streçle kaplayın ve üzerine ağırlıkla vurarak inceltin. Ardından tuz ve karabiber serpin.

Birer kabın içine yumurta, un ve galeta unu koyun. Ardından tavuk göğüslerini önce una daha sonra yumurtaya en son da galeta ununa bulayarak ayçiçeği yağında kızartın.

Havlu kâğıt ile fazla yapını alıp servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.