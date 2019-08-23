Tavuklu salata tarifi: Lezzetli ve hafif tavuk salatası nasıl yapılır?

Söz konusu tavuklu salata tarifleri olduğu zaman çeşit çeşit, lezzetli mi lezzetli, yemelere doyamayacağınız farklı bir sürü salata hazırlanabilir. Ama içlerinde en güzeli en çok tercih edileni klasik tavuklu salata tarifidir. Yediklerine dikkat etmek isteyip sofradan aç kalkmak istemeyenlere özel harika bir lezzet olan tavuklu salata tarifi için buyurun haberimize…

Izgara, haşlanmış, soslu, sade onlarca farklı tarifi olan tavuklu salata tarifi arasında en çok tercih edilen ve hemen hemen herkese hitap eden tarif tabi ki klasik lezzettir. Özellikle diyet yapan ama sofradan hep aç kalkanlar için öncelikle göz zevkinize hitap eden bir lezzet sunmak gerekir. İşte böyle bir lezzet arayanlar için ise tavuklu salata imdada koşar. Doyurucu, sağlıklı, hafifi ve lezzetli tavuk salatası malzemeleri ve tarifi…

Tavuk salatası malzemeleri

– 1 tavuk göğsü (Haşlanmış)

– 2 orta boy patates (Haşlanmış)

– Göbek

– Taze nane

– Maydanoz

– Roka

– Dereotu

– Salatalık turşusu

– 1 bardak yoğurt (isteğe göre)

– ½ limon

– Zeytinyağı

– Tuz

Tavuklu salata tarifi

Öncelikle tavuk göğsünü haşlayın ve haşlandıktan sonra kekik ile harmanlayın. Ardından jülyen şekilde kesin. Patatesi de haşlayıp büyük küpler halinde doğrayın. Aynı şekilde yeşillikleri de dilediğiniz gibi doğrayın. Salatalık turşularını da küçük küpler halinde doğrayın. Bir bardağın içinde limonu, zeytinyağını ve tuzu karıştırın. Büyük salata kasesi içinde diğer tüm malzemeleri karıştırın. Dilerseniz üzerine yoğurt dökebilirsiniz. En son sosu dökün dökün.

Afiyet olsun.