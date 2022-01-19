Türkiye’nin en çok sevilen çorbası belli oldu

Yayla çorbasının dünyanın en iyi 20 çorbası arasına girmesinin ardından, Türkiye'de en çok sevilen çorba araştırmasının sonuçları açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan ve kış aylarının da gelmesiyle tüketimi önemli oranda artan çorba, sofraların demirbaşı olarak yer alıyor ve içleri ısıtıyor. Türkiye genelinde araştırma yapan Areda Survey, katılımcılara “En sevdiğiniz çorba çeşidi hangisidir?” sorusunu yöneltti. Anket sonucuna göre yüzde 23.7’yle kelle paça çorbası ilk sırada yer aldı.

DOĞAL ANTİBİYOTİK DEPOSU

Araştırma araştırma, kış hastalıklarına karşı vücut direncini artırması, enerji vermesi ve kemikleri kuvvetlendirmesi nedeniyle doğal antibiyotik olarak da bilinen kelle paça çorbasının, Türkiye’de özellikle kış aylarında en çok tercih edilen çorba olduğunu ortaya koydu. Ankette, kadınların yüzde 20.6’sının, erkeklerin ise yüzde 26.9’unun kelle paça tükettiği ortaya konuldu.

18-24 yaş aralığındaki genç nüfusun daha çok ezogelin çorbasını tercih ettiği tespit edilirken, kelle paça çorbasını ise 35-40 yaş arası kitlenin tercih ettiği sonucuna varıldı. Kelle paçanın (yüzde 35.7) en çok İç Anadolu Bölgesi’nde tüketildiği, en az ise (yüzde 17.2) Doğu Anadolu Bölgesi’nde tüketildiği ortaya çıktı.

İKİNCİ SIRADA MERCİMEK VAR

Araştırmada, en sevilen diğer çorba çeşitleri sırasıyla şöyle oldu:

Mercimek (yüzde 20)

Tarhana (yüzde 13.9)

Ezogelin (yüzde 13.3)

Yayla (yüzde 7.4)

Domates (yüzde 5.7)

İşkembe (Yüzde 5.1)