Uluslararası Nuh’un Ambarı listesine Türkiye’den 76 ürün

Merkezi İtalya'da bulunan Slowfood Biyoçeşitlilik Vakfı tarafından, dünya genelindeki yerel türleri korumak amaçlı oluşturulan ve 5 bin 323 ürünün bulunduğu Uluslararası Nuh'un Ambarı (Ark of Taste) listesinde, Boğatepe gravyer, İsot biber, Afyon kaymağı, İzmir boyoz, Şile kestane balı gibi Türkiye'den 76 yöresel ürün ve lezzet yer alıyor.

İtalya’da 2003 yılında kurulan Slowfood Biyoçeşitlilik Vakfı’nın dünya genelinde yerel ürünleri korumak, küçük üreticinin kalkındırılması, aracısız satış ve tüm dünyanın bu ürünleri tanımasını sağlamak amacıyla başlattığı Uluslararası Nuh’un Ambarı Listesi’nde, Türkiye’den 76 ürün bulunuyor. Dünya genelinde ise 5 bin 323 ürünün yer aldığı listede, 9’u Türkiye’den olmak üzere toplam 760 ürün aday listede yer alıyor.

TEMİZ VE ADİL GIDA FELSEFESİ

Slowfood Antalya Temsilcisi Ezgi Dursun, Slowfood’un 1986 yılında İtalya’da fastfood standartlarına karşı temiz ve adil gıda felsefesiyle üretilen yerel ürünler, bunların koruma altına alınması ve uluslararası platformda tüm dünyayla paylaşılması amacıyla kurulan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. Dursun, Slowfood’un ülkelerin gıda çeşitliliğini korumak ve farkındalık yaratmak amacıyla aracısız satış ve küçük üreticilerin kalkındırılması gibi çalışmalar yaptığı kaydetti.

Uluslararası Nuh’un Ambarı listesinin ise Slowfood içeriğinde 2003 yılında kurulan Slowfood Biyoçeşitlilik Vakfı kapsamında uluslararası bir lezzet kataloğu olduğunu belirten Dursun, “Bu liste, yok olmak üzere olan, az miktarda üretilen, geleneksel üretim yöntemleri ve kadim bilgiler ışığında üretimi devam eden gıdaların uluslararası bir katalog içinde bir araya getirilmesi ve tüm dünyayla paylaşılmasını sağlayan bir liste. Şu anda listede dünyadan 5 bin 323 gıda, 760 aday ürün var. Türkiye’den ise 76 ürün, 9 aday ürün var” diye konuştu.

Uluslararası Nuh’un Ambarı listesinde 76 ürünün bulunduğu Türkiye’de ilk sırada 20 ürünle Ege Bölgesi var. Bölgelere göre Marmara’dan 17, Akdeniz’den 14, Doğu Anadolu’dan 13, Karadeniz’den 7, İç Anadolu’dan 4, Güneydoğu’dan ise 1 ürün listede yer alıyor.

EGE BÖLGESİ

Armola peyniri, Bardacık incir, Foça çekme makarna, erkence sızma zeytinyağı, Foça karası üzüm, Foça tarhanası, hurma zeytin, İzmir tulum, kozak çam fıstığı helvası, Sakız koyunu, sakızlı tarhana, geleneksel boyoz, karabaşotu (yabani lavanta) reçeli, kopanisti peyniri (İzmir). Bodrum gemici peksimeti, Gambilya, havyar ve Milas ısırganlı erişte (Muğla). Yanık yoğurt (Denizli). Geleneksel Afyon kaymağı.

MARMARA BÖLGESİ

Mavi (küflü) katık peyniri, hırsız çalmaz kavunu, kirlihanım peyniri, yünlü tulum, İvrindi kelle peyniri (Balıkesir). Çavuş üzüm, İmroz koyunu, karalahana üzüm, vasilaki üzüm (Çanakkale). Şile kestane balı, Şile bal sirkesi, Yedikule marul (İstanbul). Kuntra üzümü (Tekirdağ-Çanakkale). Mihaliç peyniri (Bursa). Füme Çerkes peyniri (Kocaeli-(Sakarya). Şeker pancarı pekmezi (Kırklareli). Geleneksel hardaliye (Trakya).

AKDENİZ BÖLGESİ

Yanık dondurma, Gömbe tarhana, ekşi tarhana, koca tarhana, Yelten tarhana (Antalya). Şalgam suyu, tatlı limon (Adana). Bozyazı Kavutu, Patkara üzümü, sarı ulak zeytin (Mersin). Bezde tulum ve kırmızı tort peyniri (Toroslar). Çerez tarhana (Burdur-Denizli). Ev yapımı turunç ekşisi (Adana-Hatay-Mersin).

DOĞU ANADOLU

Eski kaşar peyniri, Boğatepe gravyer, Çakmak peyniri, Çanak peyniri, Kars kazı, Kavılca buğday (Kars). Gorcola peyniri, Hanak balı (Ardahan). Türkmen saçak peyniri (Kars-Ardahan). Eğin dut pekmezi (Erzincan). Kuru kaymak (Erzurum). Tunceli sarımsağı. Van otlu peyniri.

KARADENİZ BÖLGESİ

Bileki ekmek, Ladin çam reçinesi (Artvin). Çamlıhemşin balı (Rize). Kastamonu pastırması, Siyez buğday bulguru (Kastamonu). Kargı tulumu (Çorum). Karayaka koyunu.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Beyşehir tarhana (Konya). Divle obruk peyniri, Karaman siyah mercimek (Karaman). Ekşi siyah üzüm (Karaman-Konya)

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

İsot biberi (Şanlıurfa). (DHA)