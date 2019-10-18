Kadınlar için saçları değerlidir fakat güzellik uğruna yıpranmaları da hayli kaçınılmaz bir durumdur. Değişim söz konusu olunca işe her zaman saçlardan başlanır çünkü saçlardaki değişimle yüzümüze canlılık gelir ve zinde bir görünüm elde ederiz. Peki saçlarımız aşırı yıpranmışsa ne yapabiliriz? İşte sşırı yıpranmış saçlar için maske tarifi…

Doğal saçlarımızı korumaya çalışsak da çoğu kadın bunu nadiren başarabilir. Özelikle saçlara uygulanan açıcılar saçlara büyük zarar verebilir. Bununla birlikte güneş, rüzgar, yağmur ve saç şekillendirme işlemleri saçın yapısını bozarak mat ve kuru saç tellerine neden olur. Nemini kaybeden saçlarda kırılma, kopma ve dökülme görülebilir. Bu tip saç sorunları aşırı yıpranmalara neden olurken, şekil alması oldukça zor bir hal alır. Özelikle uç kısımlarda görülen çatallaşmış saçlar için mutlaka etkili bir bakım uygulanmalıdır. Saçlarınız eğer aşırı yıpranmış ise öncelikle kuaförünüzden yardım alabilirsiniz. Saçlarınızın kırıklarını aldırmak hem saç diplerinin rahatlamasını sağlayacak hem de uçlarındaki kırıklardan kurtulmuş olacaksınız. Bu işlemin ardından saçlarınıza gereken bakım ve onarımı sağlayacak doğal maskeler uygulayabilirsiniz. Aşırı yıpranmış saçlar için evinizde bulunan malzemelerle maskeler hazırlayıp yumuşacık saçlara kavuşabilirsiniz. İşte aşırı yıpranmış saçlar için maske tarifleri…

ZEYTİNYAĞI VE YUMURTA MASKESİ

Saç maskelerinin olmazsa olmazı yumurta ve zeytinyağı saçı dipten uca besler saça canlılık verir. Özellikle kuru saçlar için ideal olan bu maske saçlarınıza gereken nemi ve bakımı sağlar. Yumurta protein içeriğinden dolayı saç sorunlarını giderir ve ipek gibi yumuşacık olmasını sağlar.

Malzemeler;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta

Yapılışı;

Bir kaba yumurtayı kırın içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve iyice çırpın. Hazırlamış olduğunuz karışımı tüm saçınıza sürün. 1 saat sonra bol su ile saçlarınızı durulayabilirsiniz.

MAYONEZ MASKESİ

Saç maskesi yaparken kimin aklına mayonez gelir ki ama saçları nemlendirme ve bakım konusunda oldukça etkili. Bu maskeyi dilerseniz tek başına mayonez olacak şekilde de saçlarınıza uygulayabilirsiniz.

Malzemeler;

1 çay bardağı mayonez

1 yumurta

1 çay kaşığı hint yağı

Yapılışı;

Mayonez, yumurta ve hint yağını saçınıza sürün ve bir bone yardımı ile saçlarınızı sarın. 20 dakika bekledikten sonra saçlarınızı durulayın. Yumurta kokusunu önlemek için mutlaka saçlarınızı şampuanlayın.