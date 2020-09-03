Buhar banyosunun cilde faydaları nelerdir?

Buhar banyosu cildinizden ölü derileri kaldırmak, gözeneklerde biriken yağ ve kiri arındırmak için yapılabilecek en etkili yöntemlerin başında yer alır. Özellikle saunalar cildin altında kalan tüm toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Bununla birlikte evde yüzünüz için yapacağınız buhar banyosu ile cildinizi yenileyebilirsiniz. Sizde bu harika yöntemin cildinize olan katkılarını detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız, buhar banyosunun cilde olan faydalarını sizler için araştırdık.

Makyaj kalıntıları, ölü deriler, siyah nokta, sivilceler ve daha da fazlası… Tüm bunlar cildinize zamanla hapsolur, mat ve donuk bir görünüme neden olur. Cildinizdeki fazla yağın atılması ve gözeneklerinizin sıkılaşması için buhar banyosunun güzellik rutininize dahil etmeniz önemlidir. Güzellik ve cilt bakım uzmanlarının da sık sık uyguladığı bu yöntemi siz de evinizde uygulayarak cilt sorunlarınızı kısa sürede giderebilirsiniz. Haberimizde buhar banyosunun cildinize olan faydalarından bahsedeceğiz. Gelin, şimdi hep birlikte bir göz atalım.

BUHAR BANYOSUNUN CİLDE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

– Ölü derileri yumuşatır ve cilt ovulduğunda alttan taze ve canlı dokunun ön plana çıkmasını sağlar.

– Ciltteki tüm kir, yağ ve makyaj kalıntılarını temizler. Bu sayede sivilce ve aknelere karşı savaş açar.

– Siyah noktalarınızı temizlemek için öncesinde uygulayacağınız buhar banyosu onları cildinizden kolay bir şekilde uzaklaştırmaya yardımcı olur.

– Kan dolaşımını arttırır.

– Yüz kaslarını rahatlatır ve gevşetir. Stresin neden olduğu ruhsal yorgunluğun atılmasını sağlar.

– İnce çizgilerin ve kırışıklıkların azalmasına katkı sağlar.

– Cildi derinlemesine temizler ve renk eşitsizliğini giderir.

– Buhar banyosu yaparken suyunuza ilave edeceğiniz ot ve yağlar buharın etkisiyle cildinize nüfuz olur.

BUHAR BANYOSU NE SIKLIKTA YAPILMALIDIR?

Buhar banyosu yapma sıklığı da önemlidir. Aşırıya kaçıldığında cildiniz nemini kaybeder ve kurumaya başlar.

Karma ve yağlı cilde sahip olanlar; haftada 1 defa buhar banyosu yapabilirler.

Kuru ve hassas cilde sahip olanlar ise; 2 haftada bir ya da ayda bir buhar banyosu yapmalarında herhangi bir sakınca bulunmaz.