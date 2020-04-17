Cildimiz için doğru banyo nasıl yapılır? Banyoda ne kadar durulmalı?

Cildimiz için doğru banyo nasıl yapılır? Banyoda ne kadar durulmalı?

Yoğun bir günün ardından banyo yapmanın verdiği rahatlık ve mutluluk paha biçilemez. Ancak doğru yapılan bir banyo, cildi kir ve bakterilerden arındırır, derinlemesine temizlik sağlar ve cildin nefes almasına yardımcı olur. Peki, cildimiz için doğru banyo nasıl yapılır? Banyoda ne kadar durulmalı?

Sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak için banyo esnasında yapmanız gereken bazı uygulamalar ile daha sıkı ve pürüzsüz bir cilde ulaşmak hiç de zor sayılmaz. İşte banyo sırasında cildinizin de yararlanacağı bazı ipuçları…

BANYO ÖNCESİ MAKYAJINIZI TEMİZLEYİN

Banyo esnasında makyajınızı temizlerken uyguladığınız sert yöntemler başta göz çevresi olmak üzere tahriş edici ve zarar vericidir. Bu nedenle banyo öncesi mutlaka makyajınızı temizlemeniz gerekir. Bu sayede cildinizin yıpranmasını önleyebilir ve derinlemesine temizlik sağlayabilirsiniz.

SUYUN SICAKLIK DERECESİ ÖNEMLİ

Sıcak bir banyo dinlendirir, vücudu rahatlatır ancak cildin yağ dengesinin bozulmasına neden olur ve cildinizde kuruluk şikayeti baş gösterebilir. ılık bir duş cildinizi ve saçlarınızı korumak için size yardımcı olur. Özellikle son durulma suyunun soğutun ve saçlarınızı yıkayın. Saçlarınızın daha parlak ve dolgun olduğunu hissedeceksiniz.

UZUN SÜREN BANYOLARDAN KAÇININ

Yukarıda bahsettiğimiz gibi sıcak su ile banyo yapmak kadar uzun süren banyolarda cildin hassaslaşmasına, kurumasına, tahriş olmasına, kızarıklık ve kaşıntıya neden olur. Banyoda maksimum geçirmeniz gereken zaman 10 dakikadır.

VÜCUDUNUZU KESELEYİN

Kese peeling etkisi görür, selülit ve sivilcelerinizin iyileşmesine yarımcı olur. Banyo yaparken tüm vücudunuzu nazikçe keseleyin ve ölü derilerden cildinizi arındırın. Aynı zaman da PH seviyesi 5,5 olan temizleyiciler ya da gliserin oranı yüksek sabunlar kullanılmalıdır.

BANYO SONRASI NEMLENDİRİCİ UYGULAYIN

Banyodan sonra tüm vücudunuzun nemlendirin. Bu sayede yağ ve nem depolarının dolmasına yardımcı olursunuz. Cildiniz tam kurumadan uyguladığınızda daha fazla nemi cildinize hapsedebilirsiniz.