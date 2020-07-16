Gül yağı eskilerden günümüze kadar kullanılan serinletici ve ferahlatıcı etkisiyle ateşli hastalıklardan baş ağrılarına hatta cilt yaralarını iyileştirmeden, iltihapları gidermeye, cildi nemlendirmeden, dolaşımı teşvik etmeye kadar çeşitli faydaları bulunan hoş kokulu doğal bir yağdır. Son zamanlarda birçok kişinin cilt bakım rutini arasında yer alan gül yağının cilde daha birçok faydası bulunur. Peki gül yağı nasıl kullanılır, cilde faydaları nelerdir?

Bitkiler üzerinde damıtma yöntemi ile oldukça zahmetli işlemler sonucu elde edilen gül yağı soğuma aşamasından geçerek bitkinin kokulu kısmı alınır ve soğuduktan sonra ortaya çıkan karışımdan yağ ayrıştırılarak gül yağı elde edilir. Yalnızca 4 ton gül yaprağından 1 kg gül yağı elde edilerek emek isteyen bir işleme tabi tutulur.

Gül yağı alırken kaliteli olanı tercih etmek önemlidir. Aksi takdirde işinize yaramaz ya da cildinize zarar verebilir. Cildiniz için gerçek ve doğal ürünleri kullanmanız cilt sağlığınız açısından oldukça önemlidir. Doğal olan gül yağı cildinizi besler, tazeliğini korur ve cildinizde daha birçok harika etkiler yaratır. İşte gül yağının faydaları ve cildinizde kullanım şekli…

GÜL YAĞININ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

– Cildi yağdan ve kirden arındırır.

– Doğal makyaj temizleyici olarak kullanılabilir.

– Cildin canlanmasını sağlar ve daha genç bir görünüm verir.

– Alerjik cilt sorunları, egzama ve açık yaralarda tedavi edici özelliğe sahiptir.

– Ciltte oluşan kızarıklara iyi gelir.

– Yüzünüzde ve vücudunuzda kullanabileceğiniz doğal bir üründür.

GÜL YAĞI NASIL KULLANILIR?

Gül yağını cildinize uygulamadan önce su ile karıştırmanız gerekir. Makyaj temizleyici olarak kullandığınızda su ile incelterek kullanabilirsiniz. Ayrıca 8-9 damla gül yağını vazelinin içerisine ilave ederek ellerinizde ve cildinizde kullanabilirsiniz.

GÜL YAĞI MASKESİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı tatlı badem yağı

2 yemek kaşığı bal

1 damla E vitamini yağı

5 damla gül yağı

YAPILIŞI

Malzemeleri karıştırın, cildinize ve boynunuza yedirin. Ardından 15 dakika bekleyin ve ılık su ile cildinizi yıkayın. Bu maske cildinizi tazeler, besler ve ipeksi bir görünüm kazandırır.