Kışın cilt kuruluğuna karşı 12 önemli kural

Kuruluk, pullanma, çatlama, kızarıklık ve cildimizde hissettiğimiz daha pek çok olmusuz etki, özellikle kış aylarında sıkça karşımıza çıkıyor. Peki soğuk kış aylarında nemli, parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? İşte cevapları...

Ciltte kuruluk, pullanmalar, çatlamalar, kızarıklık, lekelenmeler… Kış mevsimini belirgin olarak hissettiğimiz bugünlerde soğuk hava cilt sağlığımızı epey olumsuz etkiliyor. Özellikle dış ortama açık olan yüzde ve ellerde kuruluk ile hassasiyet en sık karşılaştığımız sorunlar. Kış aylarında ciltte oluşan kuruluğun en önemli nedeni ise; koruyucu bariyerinin hasarlanması sonucunda cildin su tutma kapasitesinin azalması. Rüzgar, nemsiz ve sıcak ortamlar şikayetlerin daha da belirginleşmesine yol açıyor. Bunun yanı sıra, sıcak suyla el yıkama, hamam ve sauna kullanımının artması, cildi kurutan giysiler, duş süresinin uzaması, kese-lif kullanımı ile cildin bariyerini bozan hijyen malzemeleri de sorunları artıran diğer nedenleri oluşturuyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Şule Albayrak cildinizi soğuk havalarda korumanın yollarını anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.



BANYO SÜRESİNİ KISA TUTUN

Kış mevsiminde uzun süreli sıcak banyolar veya hamam-sauna alışkanlığınızdan vazgeçin. Çünkü 10 dakika gibi uzun süreli su teması tek başına bile cilt kuruluğuna yol açabilirken, sıcak suyla ve her gün yıkanmak kuruluğu daha da arttırabiliyor. Bu nedenle haftada 2-3 kez yıkanmak, suyun sıcaklığını 36-40 derece arasında ayarlamak ve banyoyu 5 dakika gibi kısa sürede tamamlamak en ideali.

ODA SICAKLIĞINI 21-25 DERECEYE AYARLAYIN

Soğuk kış aylarında kapalı mekanlarda merkezi veya lokal ısınma araçları kullanıyoruz. Ancak ortamı ısıtmaya çalıştıkça nem oranını da azaltmış oluyoruz. Cilt sağlığınız için oda sıcaklığını 21 ila 25 derece arasında tutmanız ve nem oranını yüzde 30-50 arasında ayarlamanız önemli. Oda termometrelerı kullanarak ideal sıcaklık ve nem oranı ayarını daha iyi yapabilirsiniz.



CİLDİNİZE KESE YAPMAYIN

Banyo suyunun sıcaklığı kadar, yıkanırken kullandığınız ürünler de cilt sağlığınız için önem taşıyor. Sabun ve duş jelleri gibi kimyasal ve kurutucu ajanlar yerine, kremsi formda hassas temizleyicileri tercih edin. Kış aylarında kese ve lif gibi cildi tahriş ederek temizleyen malzemelerden de kaçının. Bunun yerine, taneli formdaki nemlendirici etkili vücut peelinglerini çıplak elle cildinize uygulamanız daha uygun olacaktır. Yaz aylarında ise ter, kir ve yağ deride daha fazla biriktiği için çok sık olmamak kaydıyla kese ve lif yapabilirsiniz.

NEMLENDİRİCİ ÜRÜNÜ İLK 5 DAKİKA İÇİNDE SÜRÜN

Sanılanın aksine kuru cilde nemlendirici sürmek beklenen etkiyi vermez. Nemlendirici ürünleri her banyo sonrasında ilk 5 dakika içinde cilt hafif ıslakken uygulamak en doğrusu.



GÜNEŞ KORUYUCU ÜRÜNLERE DEVAM EDİN

Cildimizin yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde de güneşten korunmaya ihtiyacı var. Bu nedenle özellikle güneşli günlerde en az 30 koruma faktörlü güneş koruyucu kullanmanız şart! Ayrıca karlı günlerde ve kayak sporu öncesinde, kardan yansıyan güneş ışınlarının oluşturabileceği güneş yanıklarından korunmak için de güneş koruyucu kullanmayı asla ihmal etmeyin.

KAŞKOL VE ELDİVENSİZ OLMAZ

Soğuk ve rüzgarlı günlerde, özellikle hassas olan ağız bölgesini korumak için kaşkol kullanmayı unutmayın. Ayrıca evden çıkmadan önce ellerinize bir kat nemlendirici sürmek yerine; yün olmayan polar, deri veya süet eldiven kullanmanız daha faydalı olacaktır.



PEELING VE YÜZ KESESİNDEN KAÇININ

Yüz temizliğini günde 2 kez, ılık su ve cilt yapısına uygun bir temizleyici krem, köpük veya jel ile yapın. Kış aylarında kuru ciltler; çok kuru ve hassas ciltlere, yağlı ciltler ise karma ve hassas ciltlere yönelik nemlendiriciler tercih edebilirler. Nem maskesi uygulanabilir veya nem veren kozmetik uygulamalar da yapılabilir. Cildi kurutacak peeling veya soyma yöntemleri ise tercih edilmemeli. Yine hassasiyeti arttırmamak için yüz kesesine ara vermekte de fayda var.

DUDAKLARINIZA KORUYUCU MERHEM SÜRÜN

Kış aylarında soğuk, rüzgar, sık sık ağız yıkamak, kuruduğu için dudakları yalayarak nemlendirmeye çalışmak kuruluğu ve egzamayı arttırabiliyor. Bu nedenle dudaklarınıza günde birkaç kez yağ bazlı nemlendirici balsamlar sürmeyi ve güneşli-karlı günlerde ise koruma faktörlü ürünler kullanmayı ihmal etmeyin.



ELLERİNİZİ 4-5 KEZ YIKAMANIZ YETERLİ

Diğer mevsimlerde olduğu gibi kış mevsiminde de günlük temizliğinizi yaparken kimyasal oranı yüksek olması nedeniyle sıvı sabun, ıslak mendil, kolonya veya el dezenfektanları yerine; gliserinli ve nemlendirici özelliğe sahip katı sabunlar tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Ilık su kullanmayı, gerekmedikçe günde 4-5 defadan fazla el yıkamamayı ve her el yıkadıktan sonra yağ bazlı ve uzun etkili nemlendiriciler sürmeyi unutmayın. Ayrıca deterjan, çamaşır suyu, tuz ruhu gibi cildi tahriş eden kimyasallardan uzak durmanız veya eldiven kullanmanız da çok önemli.

A,C,E VİTAMİNLERİ ŞART

Kırmızı besinler içerdikleri beta karoten, turuncu besinler ise likopen sayesinde yüksek derecede antioksidan özelliği gösteriyorlar. Bu nedenle kış aylarında mevsime de uygun olan elma, portakal, havuç, nar gibi kırmızı turuncu besinler, antioksidan özelliği açısından koyu yeşil yapraklı sebzeler, hindistan cevizi ve avokado gibi cilde parlaklık ve nem veren besinler tüketmeniz çok önemli. Ayrıca tek başına cildi nemlendirmeye yeterli olmasa da günlük 2 litre su içmeyi de alışkanlık haline getirin.



YÜZ VE VÜCUT İÇİN AYRI ÜRÜNLER KULLANIN

“Cildin nemini sağlamak için yapmanız gereken en önemli şey, doğru ürünü seçmek ve doğru şekilde uygulamaktır” diyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Şule Albayrak sözlerine şöyle devam ediyor: “Yüz ve vücut için seçilecek olan nemlendirici farklı formda olmalı. Çünkü yüz için kuru, karma, yağlı, hassas gibi cilt seçenekleri olsa da, vücudumuz genel olarak kıl-yağ ünitesi daha az olduğu için daha fazla kurumaya meyilli oluyor. Gövdeden kol ve bacaklara doğru kuruluk gittikçe artış gösteriyor. Bu nedenle vücut için seçilecek olan nemlendirici uzun süreli nemi hapsedebilen, yağ bazlı ürünler olmalı. Hassas veya atopik dermatite (bünyesel egzama) yatkınlık varsa bu cilt tipleri için özel üretilmiş nemlendiriciler tercih edilmeli”



PAMUKLU GİYSİLERİ TERCİH EDİN

Cilt sağlığımız için cildimize ne sürdüğümüzün yanı sıra ne giydiğimiz de önemli. Cildin terlemesine ve kuruluğun artmasına yol açan naylon, sentetik ile yünlü kıyafetler yerine, cildin nemini tutmasına yardımcı olan yumuşak pamuklu kıyafetler tercih etmenizde yarar var. Ayrıca kalın dokumalı tek kat kıyafetler terlemenize yol açabileceği için birkaç kat ince kıyafet giymeye ve ortamın ısısına göre kıyafet sayısını azaltıp arttırmaya özen gösterin.