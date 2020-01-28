Güzelliğine önem veren herkes saçlarından asla taviz vermek istemez. Mat, sağlıksız ve cansız saçların nedenlerinden biri de yıkama esnasında saçların doğru bir şekilde yıkanmamasından dolayı kaynaklanabilir. Oldukça basit ve ama aynı zamanda etkili yıkama teknikleri saçlarınızın daha sağlıklı ve parlak olmasına yardımcı olabilir. İşte 'Saçlar nasıl yıkanmalı?' sorusunun yanıtı...

Saçlarınızı banyo esnasında doğru yıkayarak, daha kolay şekil almasını, daha dolgun ve canlı görünmesini sağlayabilirsiniz. İşte ‘saç nasıl yıkanır’ sorusuna karşılık bazı ipuçları…

HER GÜN SAÇINIZI YIKAMAKTAN KAÇININ

Hijyeninize önem veriyor olabilirsiniz ancak her gün yıkanan saç derisi zarar görür ve saçlarınızın yıpranmasına neden olabilir. Eğer yağlı saçlarınız varsa yağlanma oranında artış ya da kuru saçlara sahipseniz daha çok kuruma sorunu ile karşılaşılabilir.

SICAK SU SAÇINIZA ZARAR VERİR

Buharlı bir duş oldukça rahatlatıcıdır ve cildinizdeki tüm gözenekleri açarak hijyen sağlar. Ancak sürekli sıcak suya maruz kalan saç derisi zamanla hasar görür ve saçların cansız görünmesine ve dökülmesine neden olabilir.

SAÇLARINIZI YIKARKEN NAZİK DAVRANIN

Sağlıklı saçlar öncelikle kafa derisinden başlar. Bu nedenle kafa derinize dairesel hareketlerle masaj yaparak, fazla baskı uygulamadan yıkamanız gerekebilir. Masaj saç derinizdeki kan akışını arttırarak saç büyümesini teşvik eder.

SAÇ TİPİNİZE GÖRE ŞAMPUAN TERCİH EDİN

Cilt bakımında olduğu gibi saçlarınız içinde uygun şampuanı tercih etmek ve ihtiyaçlarınıza uygun formülasyonları seçmek gerekir. Eğer yağlı saçlarınız varsa nemlendirici özelliği düşük olan şampuanları seçerek saçınızın daha bakımlı olmasını sağlayabilirsiniz.