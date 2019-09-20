Siyah noktalar neden olur? Siyah noktalar nasıl sıkılır?

Siyah noktalar neden olur? Siyah noktalar nasıl sıkılır?

Bir çoğumuzun ortak derdi olan siyah noktalar estetik açıdan kötü görünüme sebep olurlar. siyah noktalar ciltte boyutları birbirinden farklı noktacıklar şeklinde oluşur.Genelikle burun, çene, yanak bölgelerinde olmak üzere cildin her bölgesinde gözükebilir. Peki siyah noktalar neden olur? Siyah noktalardan kurtulmak isteyenlere bazı önemli tüyolar...

Siyah noktalar bulundukları yerde dikkat çeken hijyenden uzak bir görünüm sergilemenin yanı sıra insanda kirli hissi uyandırabilir. Yüzümüzdeki akneler, siyah noktalar sosyal hayatımızı bile en yakından ilgilendiren sorunlardandır. Bazen insanların sivilcelerimize veya sivilcelerin bıraktığı izlere bakarken kendimizi kötü hissedebiliriz. Unutmayalım ki her şeyin çaresi doğada bulunmaktadır. Bu nimetlerden faydalanmak yalnızca bizim elimizde. Siyah noktalar aşılması güç bir sorun değildir fakat temizlenen siyah noktalar bulundukları yerden sonsuza dek ayrılmaz bu sebeple düzenli bakımda siyah noktaları en aza indirip zamanla ciltteki gözeneklerin sıkılaşarak siyah nokta oluşumunu engellememiz mümkün olacaktır.

SİYAH NOKTALAR NEDEN OLUR?

ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Cildimiz tıpkı bir sünger gibi kötü hava şartlarını da içine çekmektedir. Kirli hava, rüzgar, yetersiz oksijen, güneş ışınlarının verdiği zararlar cildimizin zamanla aşınmasına ve büyük ölçüde zarar görmesini sağlar.

DERİDE BOZULMALAR

Yaşımız ilerledikçe cildimizde elastikiyetini kaybederek güçsüzleşir ve direncini kaybeder. Hücrelerin yenilenmesi yavaşlar ve git gide hücre kaybı yaşanır.

BAZI HASTALIKLAR

Kullandığımız bazı ilaçların yan etkilerinden dolayı cildimizde sivilce ve siyah noktalar çıkabilir. Ayrıca cildimizdeki bazı sorunlar hastalıkların habercisi olabilir.

STRES

Hepimiz dönem dönem sıkıntılar yaşarız kimimiz çok çabuk atlatırken kimimiz daha da derinleştirerek bunu adeta takıntı haline getiririz. Yaşadığımız bu duygular bizi depresyona bile sokabilir. Stresin verdikleri cildimize kesin olarak yansımaktadır.

SİVİLCE İZLERİ

Sivilce izleri zamanla ciltte lekelere yol açarak kalıcı bir hale gelebilir.

SİYAH NOKTALAR NASIL SIKILIR?

Siyah noktaları evinizde kendiniz sıkmak istiyorsanız öncelikle cildinizin temiz olmasına özen gösterin. Daha sonra fazla kullanmadığınız bir kaba sıcak su doldurup buharda yüzünüzü havlu ile kapatarak bekletebilirsiniz. Suyunuza gül suyu eklerseniz gözeneklerinizin sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz. Yüzünüzü 10 dakika beklettikten sonra ellerinize eldiven takarak veya peçete yardımı ile siyah noktalarınızı sıkabilirsiniz. Siyah noktaları sıkarken tırnaklarınızı değdirmemeye özen gösterin. Tırnaklarda ciltte iz oluşumuna sebep olmaktadır. Bir diğer yöntem ise siyah noktalardan kurtulmak için şırınga kullanabilirsiniz. Şırıngayı temiz cildinize çok bastırmadan uygulayabilirsiniz. Pratik ve etkili bir yöntem olacaktır.