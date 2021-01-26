100 milyon Euro telifimiz nerede?

Kısıtlamalar yüzünden eğlence yerlerinin kapanması nedeniyle salgından en çok etkilenen meslek grupları arasında ilk sıralarda yer alan sanatçılar, bandrol bedeli olarak eserlerinden kesilen telif hakkı bedellerinin bir an önce ödenmesini bekliyor. Müzik Yapımcıları Birliği ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) üyesi Hasan Akkiraz, sanatçıların 2002'den beri kesilen telif hakkı bedellerinin ödenmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bu bedel müzik, görüntü, ilim-edebiyat eserlerini iletmeye, dinlemeye, indirmeye yarayacak tüm teknolojik aletlerden kesiliyor. Telif hakkı kapsamında tüm teknolojik aletlerden kesilen bandrol bedeli 100 milyon Euro'luk bir rakama ulaştı. Sanatçılar sadaka değil kendi paralarını istiyorlar” dedi.

YÜZDE 99 YAŞAYAMIYOR

Günlük kazanan, günlük yaşayan bir sektörde olduklarını vurgulayan Akkiraz, salgının durumu daha da zorlaştırdığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Haftada ancak 3 gün çalışabilen, aylık geliri 2 bin 500 lirayı geçmeyen insanlarız. Müzisyenlik ağır ve ucuz işçilik anlamına da geliyor. Sektörde sadece yüzde 1 iyi para kazanıyor, kalan yüzde 99'u yaşayamıyor. Pandemide 200'e yakın müzisyen intihar etti. Enstrümanını satan müzisyen sayısı bilinmiyor. İktidar sanatçıyı sahnede unuttu. Oysa Anayasa'ya göre sanatçı korunur ve desteklenir.”