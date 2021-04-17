1900 yıllık Trian Çeşmesi yeniden ayağa kalkacak

Denizli'deki antik kent Laodikeia içinde yer alan Roma İmparatoru Trajan adına yapılmış Traian Çeşmesi için kazı ve restorasyon çalışmaları başladı. 1900 yıllık çeşme yeniden gün ışığına çıkacak. Projeye CHP'li Merkezefendi Belediyesi de 600 bin liralık katkı koydu.

ANTİK KENTTE PROTOKOL İMZALANDI

Trian Çeşmesi kazı ve restorasyon projesine destek amaçlı hizmet protokolü imzalandı. Antik kentteki törende Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol ve Pamukkale Üniversitesi Laodikeia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek protokole imza attı.

Antik kentin yüzde 60'lık kısmı Merkezefendi kalanı Pamukkale ilçesi sınırları içinde yer alıyor. Traian Çeşmesi ise Stadyum Caddesi Batı Portiği'nin güney ucunda yer alıyor. Merkezefendi Belediyesi projeye destek olarak su kıtlığına ve su kullanımına dikkat çekmek istiyor.

“BU BÖLGE YİNE TURİSTLERLE DOLSUN İSTİYORUZ”

Törende konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu bir başlangıç olsun. Laodikeia bizim için önemli bir değer. Umut ediyoruz ki virüs bitsin. Bu bölge yine turistlerle dolsun” diye konuştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol ise restore edilecek çeşmede dünyadaki en önemli su yasalarından biri olduğunu hatırlatarak “Burada hem Roma imparatorunun hem de laodikeia'nın gücünün gösterilmesi anlamında çok önemli bir restorasyon olacak” ifadelerini kullandı.

Prof Dr. Celal Şimşek ise, “Denizli tekstilinin bu derece ileriye gitmesindeki ana sebeplerden birisi burasıdır. Trian Çeşmesi'ni hep birlikte ayağa kaldıracağız. Buranın açılışını hep birlikte yapacağız” diye konuştu.

1900 YILLIK ÇEŞMENİN ÖZELLİKLERİ

Tek katlı anıtsal çeşme hareketli bir cephe düzenlemesine sahip. Önündeki geniş meydanla tasarlanan yapı apsidal havuz ve sütunlu galerili cepheye sahip. Meydana bakan cephenin doğu kanadında su yasası, su kullanımı ve hattın korunmasına ilişkin kural ve görevlendirmeler yer alıyor. Trian Çeşmesi'nin Trajan adıyla da bilinen Marcus Ulpius Nerva Traianus döneminde yapıldığı düşünülüyor. Roma İmparatorluğu Trajan döneminde en geniş sınırlara sahip olmuştu. 53 ve 117 yılları arasında yaşayan imparator İran'a kadar uzanan seferlerinde Mezepotamya'yı Roma eyaleti yaptı.

DENİZLİ'NİN YANI BAŞINDA ANTİK KENT

Çeşmenin yer aldığı Laodikeia Antik Kenti, Denizli'nin 6 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Şehir M.Ö. 3. yüzyılda Seleukos Kralı 2. Antiokhos tarafından karısı Laodike adına kuruldu. M.Ö. 129 yılında ise Roma İmparatorluğu'na dahil edildi.

Hristiyanlığın 7 önemli kilisesinden birine sahip olan kent erken Bizans döneminde dini merkez haline geldi. M.Ö. 5 bin 500 yılından 7'nci yüzyıla kadar yerleşim olduğu belirlenen antik kent 5 kilometre karelik bir alana yayılmış durumda.