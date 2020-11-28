500 yıllık camide Roma dönemine ait taşlar çıktı

Zile ilçesindeki 500 yıllık Küçük Minare Camii bir süre önce restorasyona alındı.

Restorasyon çalışmalarında daha önce yapılan sıvalar kazındı. Sıvanın altından çıkan örme duvarlarda Roma dönemine ait bazı taşlar ile kilise taşlarının da kullanıldığı görüldü.

Ortaya çıkan manzara hem uzmanları hem de vatandaşları şaşırttı.

“ROMA DÖNEMİNDE AMFİ TİYATRODAN GELEN TAŞLAR VAR”

Caminin 500 yıllık olduğunu belirten Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, “Çok enteresan bir şey oldu. Vakıflar Müdürlüğü restorasyon çalışması için ihaleye verdi. Daha önce bu caminin tamamı sıva ile kaplıydı. Sıvayı dökünce altından muhteşem bir taş dizilimi ve geleneksel kamu mimarisine uygun enteresan bir cami ortaya çıktı. O kadar zarif, o kadar devşirme taşlarla yapmışlar ki sonraki dönemde hangi akla hizmet bunu sıva ile kapatmışlar anlamış değilim. Baktığımız zaman taşların üzerinde devşirme taşlar var. Yani kiliseden gelen taşlar var. Roma döneminde amfi tiyatrodan gelen taşlar var. Geleneksel bütün mimari özelliklerini taşıyor” dedi. (DHA)