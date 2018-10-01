55. Ulusal Yarışması’na Ferhan Şensoy damgası

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Bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Yarışma, Beyoğlu Sineması'nda gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Berrak Tüzünataç'ın sunuculuk yaptığı, Ferhan Şensoy'a Yıldırım Önal Anı Ödülü'nün takdim aldığı geceye sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Açılış törenini sunan Berrak Tüzünataç, “Bugün burada birlikte, bambaşka işler yaparak tek bir şeyi üretmeyi hedefleyen insanlarız. Biz film yapmak için bir aradayız” dedi.

“BÜYÜK BİR ONURLA BURADAYIM”

1999 yılından bu yana Antalya Film Festivali'nde Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği – ÇASOD tarafından, sinema ve tiyatro oyuncusu Yıldırım Önal'ın anısına verilen Yıldırım Önal Anı Ödülü, bu yıl Ferhan Şensoy'a verildi. Şensoy'a ödülünü takdim eden usta tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu, yaptığı konuşmada, “Keşanlı Ali Destanı'nı en doğru yorumlayan yönetmendir Ferhan Şensoy. İronik mizahin en büyük kalemidir. Şehir Tiyatroları'nda Keşanlı Ali'yi öyle güzel yorumlamıştır ki, herkes Ali'yi bir katil olarak gösterirken, o, son derece masum, başkasının suçunu üstüne alan bir karakter olarak anlatmıştır. Ben de o karakteri anlamaya çalışarak iki-üç sene oynamak onuruna eren bir aktörüm. Büyük bir onurla buradayım” dedi.

“MENDERES TÜREL’E NE ETSEM?”

Ödülünü alan Ferhan Şensoy da, gerçekleştirdiği konuşmayla geceye damga vurdu. Şensoy, şöyle dedi:

“Yıldırım Önal'ı izlemiş ve özgün oyunculuğuna hayran kalmıştım. Bu yüzden bu ödülün de benim için çok ciddi bir anlamı var. Geçen yıl bu ödülleri tedavülden kaldıran ve fakat bu yıl benim ödül almama engel olamayan Menderes Türel'e teşekkür mü etsem, ne etsem bilemiyorum! Beni bu değerli ödüle layık görenlere çok teşekkür ediyorum.”