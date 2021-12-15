Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan muhteşem performans

Yazarlığını Uğur Saatçi'nin yaptığı, yönetmenliğini İlter Şen'in üstlendiği 'İstibdat Kumpanyası' adlı tiyatro oyununun prömiyeri Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapıldı.

Mehmet SERBES

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Sultan Abdülhamit döneminde geçen iki perdelik komedi dalındaki oyun Adanalı tiyatroseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının 5 ay süren provaların ardından sahnelediği oyunu, yazar Uğur Saatçi de Adanalı sanatseverler ile izledi.

Dakikalarca ayakta alkışlanan oyun sonrası, Saatçi ve oyunculara çiçek takdim edildi.

İstibdat Kumpanyası adlı oyun 22-25 Aralık 2021 tarihlerinde de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Oyun öncesi tiyatroseverlere hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Oyunu hazırlayan kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Pandemi döneminde, şehir tiyatroları açısından İstanbul’dan sonra 4 oyunla, en çok oyun sahneleyen il Adana. Adanalılar sanatsever insanlar. Adana’dan bu kadar çok sanatçı yetişmesi tabii ki tesadüf değil. Verimli topraklarımızdan sadece tarım ürünleri değil, sanatın birçok dalında insanlar da yetişiyor. Böyle olunca tiyatroya olan ilginin kaynağı ortaya çıkıyor” dedi.

“SANATI SEVMEK GENİŞ BİR KAVRAM”

Sanatı sevmenin çok geniş bir kavram olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, “Sanatı sevmek; insanı, eşitliği, kadın-erkek eşitliğini, barışı, insan haklarını, uygarlığı sevmek ve tüm bunlar için mücadele etmektir. Bugün salonu dolduran tiyatroseverlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.