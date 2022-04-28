Agah Özgüç hayatını kaybetti

Türk sinemasının muhteşem arşivcisi, saygın eleştirmeni, yazar Agah Özgüç, 90 yaşında hayata veda etti.

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Türk sinemasına sayısız eser ve arşiv bırakan Agah Özgüç’ün ölüm haberi, Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) Twitter hesabından duyuruldu.

“YOLUN IŞIKLARLA DOLU OLSUN AGAH BEY”

Özgüç için “Derneğimiz üyesi, duayen sinema araştırmacısı, yazarı, her daim üretken, Türk sinemasına sayısız eser ve arşiv bırakmış Agah Özgüç’ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yolun ışıklarla dolu olsun Agah Bey…” ifadesi kullanıldı.

* Sinemamızın gerçek emektarlarından birisi olan Agah Özgüç yaptığı çalışmalarla sinema tarihimize ışık tuttu. Birçok edebiyat dergisinde şiirleri ve denemeleri yayınlanan Özgüç’ün yaşamı 1960’tan itibaren gazeteci olarak çalışmaya başlamasıyla değişti. Sinemaya olan tutkusu da sonraki yıllarda yazdığı pek çok kitabın da temelini hazırladı. Yurt içi ve dışında Türk film afişleri sergileri düzenleyen Özgüç ilk kitabını Giovanni Scognamillo ile ortaklaşa yayınladı. 1960’tan bu yana geçimini yalnızca yazarlıkla sağlayan Özgüç sinemamıza yaptığı katkılar nedeniyle pek çok ödüle değer görüldü. İlk röportajını Türkan Şoray ile yapan, bir günde yanında fotoğrafçısıyla 8 set dolaşan Özgü, ömrünü sinemaya adadı.