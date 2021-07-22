Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve dizi oyuncusu Metehan Şahiner, 23 Temmuz 2021’de kutlanacak olan Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü kutlamalarında görev alacak.

Erzurum Kongresi kutlamaları için Devlet Tiyatrosu sanatçıları ile hazırlıklar yapan Metehan Şahiner, Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracak.

Altıncı kez Atatürk'ü canlandıracak olmanın heyecanını yaşayan Şahiner, en son Kuruluş Osman dizisinde görev almıştı.

Oyuncu, “Altı farklı televizyon dizisinde oynadım, onlarca oyunda sahne aldım. Ama Atatürk’ü her oynadığımda hem büyük bir gurur duydum hem de farklı bir heyecan yaşadım” dedi. (İHA)