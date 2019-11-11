‘An/Anı’ sergisinde müzik esintileri

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi ve meslektaş olan Sinan Dizmen ve Elif Önal 5 yılı aşkın süredir konser çalışmalarını birlikte sürdürüyor. Klasik dönemden çağdaş döneme dek geniş ve zengin bir repertuara sahip ikili, başta Türk bestecilerinin eserleri olmak üzere, viyolonsel ve piyano repertuvarının önemli eserlerini konser programlarına alarak, dinleyicilerle buluşturmayı amaç edindi.



İstanbul Gedik Üniversitesi, Gedik Sanat ve Summart ortaklığıyla gerçekleştirilen An – Anı adlı sergiye Sinan Dizmen ve Elif Önal'dan oluşan Çello – Piyano Duo eşlik edecek. Görsel anlatım ile müzikal anlatımın bileşimine şahitlik edeceğimiz gecenin konser bölümünde; Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş aşamasında önemli emekleri olan Ahmed Adnan Saygun ve Paul Hindemith ‘Anı’ kavramını, Kamran İnce ve Arvo Part yaşayan besteciler olarak çağımızın mutlak gereksinimi yalınlığı ve müzikte arınmayı arama çabaları dolayısıyla ‘An’ kavramını temsil ediyor.

SERGİ SUMMART SANAT MERKEZİ'NDE

Sergi; Gedik Sanat işbirliği ile YARIN Saat 19:00'da Summart'ta açılacak. Alp Tamer Ulukılıç, Ayşe Önuçak, Gonca Sezer, Hayriye Koç, Hilal Balcı, Ruhcan Akil, Şirin Uysal’ın katılımı ile farklı yaş gruplarından oluşan ve farklı malzemelerle çalışan sanatçıların çalışmalarından oluşmakta. ‘An/Anı’ konulu sergi, anılar, gelecek hayali ve şimdiye işaret eden an kavramı arasında ziyaretçileri imgesel, görsel ve işitsel bir gezintiye davet ediyor.