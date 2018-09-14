Antalya’nın dikkat çeken sesi Kafile

Antalya’nın köklü Alternatif Rock gruplarından Kafile, bu sonbaharda iki adet single yayınlamaya hazırlanıyor. Grup, son olarak Mor ve Ötesi'nin düzenlediği 'Cover Challenge Yarışması' için hazırladığı Serseri parçasına yaptıkları coverla dikkat çekti.

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Antalya’da 2009'dan beri hatırı sayılır bir kitleye sahip olan ve konserleri sürekli dolu geçen Kafile grubu, “Yıllardır dinleyicilerimizden bir şeyler yapmamız gerektiği konusunda aldığımız önerilere daha fazla duyarsız kalamadık” diyerek albüm çalışmalarına hız verdi.

Kafile, ilkbaharda çıkması planlanan albümün habercisi niteliğindeki iki single’ı önümüzdeki haftalarda yayınlayacak. Parçalar grubun gitaristi Mali Akpolat prodüktörlüğünde, grubun kendi stüdyosunda kaydedilip, Loop Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanıyor olacak. Vokalde Gizem Günaç, gitar/vokal/elektroniklerde Mali Akpolat, bas gitarda Hakan Kutlu ve davulda Berker Pekel'den oluşan grup, kaydettikleri iki parçaya çekecekleri klipler için de hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

Haftanın 4 günü Antalya Kaleiçi’nde yer alan Holly Stone Performance Hall'da konser veren grup, yakın zamanda Mor ve Ötesi grubunun açtığı #morveötesicoverchallenge için de bir parça hazırladı. Dünya Yalan Söylüyor albümünden “Serseri” adlı şarkıyı coverlayan grup, konserlerinin birinde canlı olarak kaydettikleri parçaya bir de klip çekti. Modern soundları ve enerjik sahne performanslarıya dikkat çeken grup, albümlerindeki soundun ve düzenlemelerin de bu tarza yakın olacağını belirtti.