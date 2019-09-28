Arapça Mustafa Kemal’e ilk günden büyük ilgi

Satış rekorları kıran Yılmaz Özdil imzalı Mustafa Kemal kitabından bir ilk daha. Mustafa Kemal Arapça yayımlandı. Arapça basılan Mustafa Kemal, 5.Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuar'ında kitapseverlerle buluştu. Kırmızı Kedi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Bahar Gedik, "Biz Kırmızı Kedi olarak, bu kitabı anlatmak boynumuzun borcudur diyerek yola çıktık" dedi.

Okurla buluştuğu ilk günden beri çok konuşulan ve büyük övgü alan Yılmaz Özdil’in Mustafa Kemal kitabına ilgi tüm dünyada devam ediyor.

Daha önce İngilizce ve Azerbaycan Türkçesiyle yayımlanan, Mustafa Kemal kitabı, şimdi de Arapça yayımlandı.

Arapça baskısıyla Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuar’ında kitapseverlerle buluşan Mustafa Kemal’e ilgi yine büyüktü.

“BU KİTABI ANLATMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR”

Kırmızı Kedi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Bahar Gedik, “Daha önce İngilizce baskısı yayımlanmıştı. Şimdi Çince ve Almanca’ya da çevriliyor. Biz Kırmızı Kedi olarak, bu kitabı anlatmak boynumuzun borcudur diyerek yola çıktık. Şimdi Arapçasını okurları buluşturduk. Araçpa Kitap Fuar’ında büyük bir ilgi var. Yılmaz Özdil’in kaleminden Mustafa Kemal’in hayatını anlatan kitabı okurlarla buluşturuyoruz.” diye konuştu.