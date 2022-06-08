Arkeolojik sit alanında iş makinesiyle kazıya tepki

İzmir'de Klazomenai Antik Kenti'nde yapılaşma talebinin çıkması üzerine yapıldığı belirtilen kazı çalışmasında iş makinesi kullanıldığı ortaya çıktı. Arkeolog Prof. Dr. Armağan Erkanal, "Değil dozer sokmak, çevresindeki boş alanlar dahi korumaya alınmalı" dedi.

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Urla ilçesindeki Klazomenai Antik Kenti 4 bin 861 ada 1 parsel içerisinde İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alınan izinle, İzmir Arkeoloji Müzesi tarafından sondaj kazıları sonucunda mezar olduğu öne sürülen buluntulara rastlandı.

Alanda yapılaşma talebi çıkmasıyla yapıldığı belirtilen sondaj kazılarında yükü azaltmak ve çalışmalara destek olmak amacıyla iş makinesi kullanıldığı ortaya çıktı.

“BURADA BİR VAHŞETLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Arkeolog Prof. Dr. Armağan Erkanal, üçüncü derece SİT alanı ilan edilen söz konusu bölgenin mezar buluntularını içermesi nedeniyle birinci dereceye dönüştürülmesi gerektiğini anlattı.

Prof. Dr. Erkanal, şunları söyledi:

“Burada bir vahşetle karşı karşıyayız. Resimlerde bir nekropol alanının tahrip edildiği görülüyor. Alanda kültürel birikimlerin çıkma olasılığı yüksek bu yüzden muhakkak kazma kürek kullanarak derinleşilmesi gerekir. Bir alanda bu kadar şey çıktığı zaman bu inşaatın durdurulması gerekir. Değil dozer sokmak, çevresindeki boş alanların da korumaya alınması gerekir. Her yerde bir Bergama aramamamız lazım. Bu kurulun üyesi olsaydım, buranın birinci derece SİT ilan edilmesini isterdim. Öncelikle bir nekropol alanı olduğu için. Birkaç nekropol alan daha burada vaktiyle bulundu. O nekropollerden birisinin de yanına inşaat yapıldı.”

“ALANDA YANMIŞ KEMİKLERDEN BAHSEDİLİYOR”

“Bu mezarlık alanında yanmış kemiklerden bahsediliyor. Bu kremasyon geleneğidir. Mezara yeni bir birey konulacağı zaman eski bireyler kenara itiliyor. Etler erimemişse mezarın içinde ateş yakılıyor. Bu ateş hem mezarı dezenfekte ediyor hem de cesetleri ortadan kaldırıyor. Yanmış olan her kemik bizim için önemli. Klazemenai’de yuvarlak bir yapı var. Bu yapı belki de Batı Anadolu’nun ilk kremasyon yapısı bile olabilir. Burada öyle gelişi güzel bir kazı yapılmış ki, belki kremasyon ile ilgili kemiklerin nerelerde toplandığı bile anlaşılamamış. Bu kadar geniş yüzeyleri birden bire açmak hoş bir şey değil.”

Öte yandan, Klazomenai Antik Kenti Arkeolojik Kazı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Erkan Ersoy, konuya ilişkin açıklama yapmayacağını söyledi. (DHA)