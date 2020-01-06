Assos’ta felsefe 20. yılında

20 yıldır düzenli olarak gerçekleşen ve gelenekselleşen Assos’ta Felsefe adlı sempozyum etkinliği bu yıl, 7-8 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Bu yılki sempozyumda “Antik Çağ’da Anadolu’da Felsefe ve Bilim” konusu ele alınacak.

Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles'in yaşamının bir bölümünü geçirdiği Assos’taki sempozyumda antik çağda Anadolu topraklarında yaşamış olan Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Anaksagoras, Herakleitos, Leukippos, Pitagoras, Eudoksos, Aristarkhos, Hippokrates, Herodotos, Strabon, Diyojen, Kleanthes, Krisippos, Straton, Epikuros, Epiktetos ve Aristoteles gibi filozofların ve bilim insanlarının düşünceleri ve kuramları konuşulacak.



Sempozyumu düzenleyen Felsefe Sanat Bilim Derneği'nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan Öymen, Türkiye gibi, sorgulayıcı, analitik ve yaratıcı düşünceyi teşvik eden felsefenin değersizleştirildiği ve baskı altına alındığı bir ülkede, felsefe alanında 20 yıl boyunca düzenli bir etkinlik gerçekleştirmek kolay bir şey olmadığının altını çizerek, “Biz Assos'ta Felsefe ile bu tür etkinliklerin sürdürülebilir olduğunu kanıtlamış olduk. Assos'ta Felsefe, felsefe alanında, üniversitelerin dışında bağımsız olarak, nitelikten taviz vermeden, bu kadar uzun süre, 20 yıl boyunca gerçekleşmiş ilk ve tek etkinliktir. Bu sempozyumla, Anadolu topraklarının antik çağda felsefe ve bilim açısından ne kadar ileri bir seviyede olduğunu, daha sonraki yüzyıllarda, özellikle Bizans ve Osmanlı ile birlikte, Anadolu'nun bu alanlarda nasıl çöküşe geçtiğini de göstermiş olacağız, bu konuda bir bilinç geliştireceğiz, geleceğe yönelik bir esin kaynağı oluşturmaya çalışacağız” dedi.

SEMPOZYUM HERKESİN KATILIMINA AÇIK

Sempozyuma Prof. Dr. Örsan K. Öymen, Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan, Prof. Dr. Doğan Göçmen, Doç. Dr. Cemil Güzey, Doç. Dr. Cengiz İskender Özkan ve Dr. Ömer Aygün konuşmacı olarak katılacaklar. Toplantı ücretsiz ve herkese açıktır. Katılımcıların kayıtları www.philosophyinassos.org adresi üzerinden alınmaktadır.