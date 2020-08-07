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Aydan ne demek? Ayda isminin kısaca anlamı ve kökeni…
Aydan ne demek? Ayda isminin kısaca anlamı ve kökeni…
Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Aydan'dır. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Aydan ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Aydan isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 7 Ağustos 2020 - 11:32

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Aydan’dır. ‘Aydan ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AYDAN’IN İSİM ANLAMI

Aydan ismi Türkçe kökenlidir ve güzelliğini aydan almış, ay gibi parlak ve güzel anlamındadır.

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Son güncelleme: 11:33 - 07.08.2020
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