Ayvalık’ta ‘Vural Sineması’ müjdesi

Televizyonların siyahlı beyazlı izlendiği, çat kapı komşulukların normal karşılandığı, Kökler, Dallas gibi dizilerin soluksuz izlendiği dönemlerde sinemalar halkın en büyük eğlencesiydi. Televizyonların renklenmesi ve sinema filmleri oynatmaya başlamasıyla birlikte önce açıkhava sinemaları kapandı, ardından kapalı sinemalar birer birer kapılarına kilit vurmaya başladı. Bundan tam kırk iki yıl önce önce Ayvalık'ta Vural Pasajı'nda dillerden düşmeyen ve hafızalara kazınan filmleri getirerek bir döneme damgasını vuran Vural Sineması, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in girişimleriyle tekrar perdelerini açmaya hazırlanıyor.



Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, otuz yaş ve üzeri vatandaşların hatıralarını barındıran Vural Sineması'nın ekonomik nedenlerle kapatılması, ilçede sinemaseverler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştı. Sinemanın kapanmasıyla birlikte anılar da geçmişin karanlığında yok olup gitmişti. O yıllarda evlerinde televizyon bulunmayan Ayvalıklıların tek eğlence kaynağı Vural Sineması'ydı. Akşam saatini iple çeken sinemaseverler, giriş kapısında gazete kağıdından yapılmış külahlarda sunulan ayçekirdeklerini satın alır, film eşliğinde keyifle çıtlatırlardı.

MORARMIŞ ELLER, YANMIŞ DUDAKLAR

O yıllarda yoğun izleyici trafiği nedeniyle ezilip harap olmuş süngerlere sahip koltuklara oturan vatandaşlar filmleri çökerek izlerlerdi. Çökerlerdi, çünkü arka koltuklarda oturanların attığı çekirdek kabuklarından ancak bu şekilde korunurlardı. Sinemada tek salon bulunduğu için getirilen film bir hafta boyunca gösterimde kalırdı. Film sonunda sinemaseverler çitlettikleri ayçekirdeklerinden morarmış elleriyle, tuzdan yanmış dudaklarıyla sinemadan çıkarlardı.

28 FİLM AYVALIK VE ÇEVRESİNDE ÇEKİLDİ

Vural Sineması o yıllarda özellikle Ayvalık, Altınova, Cunda ve Sarımsaklı'da çekilmiş Türk filmlerini gösterime sokardı. Ayvalık ve çevresinde çekilen filmler sinemaseverlerin ilgisini daha çok çekmekteydi. Öyle ki, salonda yer bulmak mümkün olmazdı. Blog yazarı Kaan Köksal'ın yaptığı araştırmaya göre Ayvalık'ta çekimi yapılan filmlerin tümü Türk sinema yönetmenlerince çekilmişti, yapımcıları da Türk idi. Bu bölgede toplamda 28 film çekildi.



14 filmde Ayvalık, 10 filmde Cunda Adası, 3 filmde Altınova, 2 filmde Küçükköy ve bir filmde ise Hakkı Bey Yarımadası mekanları izleyiciye sunulmuştu. Ayvalık’taki çekimlerde; Cumhuriyet Meydanı, Taxiarchis Kilisesi ve çevresi, eski ve yeni otogar, İsmetpaşa Mahallesi’ndeki fabrikalar ile Avcılar Kulübü lokali, 13 Nisan Caddesi ve Şeytanın Kahvesi, Saatli ve Çınarlı camiler, Uzun Sokak, Halaların Bahçesi ve Çamlık ile Belediye Parkı mekan olarak kullanılmıştı. Cunda Adası çekimlerinde ise Taxiarchis Kilisesi, Agios Triada Kilisesi, Agios Yannis Kilisesi, Su Ürünleri Kooperatifi, Taş Kahve, motor iskelesi ile çevresi kullanılmıştı. Doğal olarak Ayvalıklı sinemaseverler günlük yaşamlarını geçirdikleri mekanlarda çekilen filmleri izlemek için Vural Sineması önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlardı.

Vural Sineması'nın kapısına kilit vurmasıyla birlikte, ilçede film izlenecek başka da mekan kalmamıştı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sinemanın tekrar vatandaşların hizmetine açılacağını duyurdu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Vural Pasajı içerisindeki sinema salonunu tiyatro ve görsel sanatlar salonu haline getireceklerini, bunun yanı sıra haftada iki gün festival filmleri gösterimleri, çocuk oyunları, edebiyat günleri, konferans gibi etkinlikler için kullanacaklarını vurgulayan Başkan Ergin, “Ayrıca sinemanın yanındaki otuz kişilik salonu da genişleterek nikâh salonu haline getireceğiz. Belediyemiz bünyesinde çok amaçlı bir butik salonu ilçemize kazandırmış olacağız. Böylelikle yaz aylarında olduğu gibi, kışın da birbirinden keyifli kültür sanat etkinlikleriyle buluşturacağız” dedi.