Biz Böyleyiz filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Biz Böyleyiz filmi fragmanı….

Biz Böyleyiz filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Biz Böyleyiz filmi fragmanı….

Yapımını Avşar Film’in üstlendiği Biz Böyleyiz'in hikayesini Başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş yazdı. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken fil Biz Böyleyiz'in ilk fragmanı da yayınlandı. Peki Biz Böyleyiz filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş'ın hikayesini yazdığı Biz Böyleyiz'in senaryosunu kaleme alan Caner Özyurtlu aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstlendi. İşte Biz Böyleyiz hakkında merak edilenler…

OYUNCULARI KİMLER?

Hümeyra, Berrak Tüzünataç,Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinççi , Meriç Aral ve Boran Kuzum'un başrollerinde yer aldığı merakla beklenen “Biz Böyleyiz” filminin fragmanı da yayınlandı.

BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ FRAGMANI



KONUSU NE?

Eski arkadaşlar toplanıyor! Ama herkes artık yeni biri!

Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe’nin (Hümeyra) rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul’dan İzmir'deki Nezihe’nin evine doğru yola çıkar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalar ve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir.

Renkli karakterleri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken film, bizi bir arada tutan arkadaşlıkların, dostlukların, sırların ve yalanların içinde; kan bağı olmadan kurduğumuz ailelerin hikayesini anlatıyor.

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Biz Böyleyiz, 21 Şubat 2020'de sinema seyircisiyle buluşacak.