Daha da cesur olmak istiyorum

Daha da cesur olmak istiyorum

Son dönemin öne çıkan pop yıldızlarından Simge Sağın, son albümü ‘Ben Bazen’i müzikseverlerle buluşturdu. 14 şarkıdan oluşan albümde poptan vals’e, türküden rock’a birçok türde şarkılarını seslendiren Simge, “Derdim mutlu olmak, insan gibi yaşamak, güzel müzik yapmak, konser vermek, özgürce hareket edebilmek. O yüzden bazen kendimden bile kaçmak, uzaklaşmak istiyorum” diyor...

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– 14 şarkıdan oluşan ‘Ben Bazen'i yayınladınız. Albümün kompozisyonunu nasıl özetlersiniz?

Birbirinden bağımsız 14 hikaye olarak görüyorum şarkıları. Çok hazırlandım. 4-5 yıllık bir süreçti. Müzikal ruhumu yansıttığım bir albüm oldu. İçinde şarkılarım ve bestelerim var. ‘Yankı'dan sonra ilk defa bu kadar çok heyecanlandım.

– Birçok müzik türüyle karşılaşıyoruz albümde…

Tek bir yoldan yürümek istemedim. İstedim ki, albümün içinde vals, türkü olsun, başka türler olsun. Karadeniz'de oturan bir amca, şarkımı duyduğunda beni dinlesin istiyorum.

– Albümde birçok şarkıda cesaret olgusu öne çıkıyor. Siz cesur bir insan mısınız?

Cesurum! Daha da cesur olmak istiyorum. Korkunun ecele faydası olmadığını biliyorum. Korkunun hayattan çok şey götürdüğüne inanıyorum…

Artık kararlarımı kendim veriyorum

– ‘Ben Bazen'in klibi de aslında bir yol hikayesini anlatıyor… Yola başlarkenki Simge ile şimdiki Simge arasında ne fark var?

O zaman başkalarının lafını dinleyip yürüyen bir Simge vardı. Şimdi kendi hayallerini kurmuş, kendiyle derdi olan bir Simge görüyorum.

– Derdiniz ne peki?

Derdim mutlu olmak, insan gibi yaşamak, güzel müzik yapmak ve özgürce hareket edebilmek.

– 14 yaşında yaptığınız ‘Gülümseyişinle Uyandım' isimli bir şarkı da var albümde. Kayıttayken, 14 yaşındaki halinizle yüzleştiniz mi?

14 yaşında babam vardı. Babama çalmıştım. Bu albümü kaydederken babam yok, ama yine şarkıyı ona çaldım. 14 yaşımda yaptığım şarkıyı albüme koymam, babamla tekrardan bütünleştiğimi hissettirdi. Onun benim için çok büyük bir anısı var. İlk gitar çalmaya başladığımda öğrendiğim akorlarla yaptığım bir şarkıydı.

Hayvan haklarıyla ilgili yasa hemen çıkarılmalı

– Antalya'daki konserinizde Sakarya'da ayakları kesildikten sonra ölen köpek için seslendirdiniz şarkılarınızı. Hayvan haklarıyla ilgili yasaya dair sizin görüşünüz nedir?

Yasanın hemen çıkmasını istiyorum. Bunun durması için de ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Hayvanlarla ilgili iyi bir yasanın sadece bize değil, dünyaya iyi geleceğini düşünüyorum.

Evlilik için zaman var

– Ozan Bayraşa ile birlikteliğiniz de sürüyor. “Hayata karşı kendimizi ispat ettiğimiz zaman, her şey yoluna girdiği zaman evleneceğiz” demiştiniz. İspat etme hali sürüyor mu?

Daha hâlâ evlilik için zaman var. Evlilik konuşmak çok sevdiğim bir şey değil aslında. Özel bir durum. Onun bir de anı var. Ben de bilmiyorum ki, ne zaman olacağını. Ama şu anda öyle bir fikirde değilim.