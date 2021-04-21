Darth Vader’ın eşyaları açık artırmada

The Empire Strikes Back senaryosu da dahil olmak üzere aktörün koleksiyonu 4 Mayıs’ta Bristol’da satışa sunulacak. 85 yaşında hayatını kaybeden David Prowse’in açık artırmada 700’den fazla eşyası görücüye çıkacak.

The Empire Strikes Back senaryosu, Millennium Falcon'un kokpitinden bir parça ve Prowse’un kullandığı bir Vader maskesi; satışa çıkarılan eşyalar arasında en çok dikkat çekenler…

Müzayedenin 4 Mayıs'ta yapılması ise serinin meşhur sözüne gönderme niteliğinde.

Müzayede sorumlularından Andrew Stowe şunları söyledi: “Bir kutuda Empire Strikes Back senaryosunu buldum, diğerinde Millennium Falcon’un gerçek bir parçasını buldum, sonra biraz daha derinlerde Peter Cushing’den bir mektup buldum. Başlı başına her biri eşsiz birer parça.”

Müzayededen elde edilen gelirin belirli bir kısmı Alzheimer Araştırma Vakfı'na verilecek.